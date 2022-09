Íñigo Onieva pide perdón a Tamara Falcó y a su familia

La que apuntaba a ser una de las semanas más felices para Tamara Falcó se ha convertido en una de las más tristes. Recién anunciado el compromiso con su novio, Íñigo Onieva, aparecía un vídeo en el que el joven besaba a otra mujer, lo que le ha llevado a pedir perdón públicamente: "Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente", escribió ayer en sus redes sociales. Horas después de contar en su perfil de Instagram que Íñigo le había pedido matrimonio, la marquesa de Griñón acudía al programa de televisión en el que colabora donde mostraba su anillo (una sortija abierta con tres diamantes) y contaba con su habitual sonrisa que el enlace se celebraría el 17 de junio.

Tan entusiasmada estaba que confiaba incluso en que su amor sobreviviría a un ataque nuclear. Sin embargo, ha hecho falta mucho menos para que comenzara a hacer aguas. Y es que, al más puro estilo de 'La isla de las tentaciones', había imágenes para Tamara. Horas después de publicar su compromiso veía correr como la pólvora un vídeo de su pareja besando a otra mujer en el festival Burning Man, celebrado del 28 de agosto al 5 de septiembre en Nevada, Estados Unidos.

Aunque inicialmente Íñigo se justificó diciendo que correspondía a la edición de este festival de 2019, pronto, la pruebas demostraron que se trataba de este año y mientras él se quedaba en la casa que hasta ahora había compartido con Tamara, ella se marchaba al hogar familiar junto a su madre, Isabel Preysler. Desde el entorno trascendía que él intentaba ponerse en contacto con su novia para darle nuevas explicaciones mientras desde la villa de la reina de corazones se filtraba que Tamara no encontraba consuelo a su situación. De hecho, el mismo viernes por la tarde, ya con el vídeo en todas partes, Tamara e Íñigo habían redoblado la apuesta, acudiendo juntos a una boda como si no hubiera pasado nada y él lamentaba que "siempre haya gente que quiere destrozar nuestra relación".

"Quiero a Tamara con locura, nos vamos a casar pese a quien pese", confirmaba. Después de pasar el sábado separados, el domingo, el ingeniero cambiaba de postura y optaba por hacer públicas sus disculpas, como pública había sido la afrenta: "En los vídeos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente. Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberle hecho daño. Para evitar mayores perjuicios a Tamara y a nuestras familias, pido que no se continúe difundiendo imágenes que puedan afectar a nuestro derecho a la intimidad y se abstengan de publicar informaciones que están afectando a nuestra privacidad", escribía en sus stories de Instagram. En la tarde del domingo ya se daba por hecha la ruptura de la pareja a pesar de que no había comunicación oficial al respecto. Lo que sí se conocían eran las palabras de la propia Tamara al ser preguntada por si perdonaría una infidelidad: "¡¿Estamos locos?!", exclamaba la marquesa.

También desde el sábado había desaparecido de su perfil la publicación en la que anunciaba su tan ansiada boda y que era una auténtica declaración de amor hacia Íñigo. Modelo brasileña La mujer a la que besa el novio de Tamara en el Burning Man es una modelo brasileña de nombre Marina que ha trabajado en campañas internacionales de importantes firmas de moda y de cosméticos. Gracias a su perfil, donde se define como "perfectamente imperfecta", se pueden descubrir algunos rasgos de su personalidad: vegetariana, activista en la lucha contra el cambio climático, viajera y todoterreno, ha sido también reportera de Fórmula 1. Precisamente ha sido en su perfil donde se ha podido comprobar que el vídeo con Íñigo era actual ya que la maniquí compartía recientemente una imagen en la que aparecía a hombros del novio de la marquesa con la misma ropa con la que se les veía besándose. "Me he tenido que tomar mi tiempo para digerir esta experiencia mágica. Para mí fue como cruzar un portal. Es más profundo que una fiesta. Tuve que rendirme a lo desconocido, al flujo de la vida. Estaba abierta a las fuerzas del universo, confiando en el poder de mi intuición. Todo sucede por una razón", escribía. Un viaje casi místico para ella, una pesadilla para Tamara Falcó.