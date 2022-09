Alberto Chicote se casa con Inmaculada Núñez

El cocinero y presentador Alberto Chicote y su pareja desde hace veinte años, Inmaculada Núñez, se han casado. La noticia la ha dado el propio Chicote en redes sociales, donde no ha contado muchos más detalles de la ceremonia. Con una foto de las alianzas y el texto "Pues Inma y yo... Ya" recibían sus seguidores en Instagram la noticia. Las felicitaciones no han tardado en llegar y personajes como Paula Echevarría, Florentino Fernández, Paco Roncero o Paco Morales han deseado felicidad a la pareja.

Alberto Chicote conoció a Inmaculada Núñez en 2004. En aquellos tiempos él era chef del restaurante Nodo y su actual mujer era la jefa de sala. Diez años más tarde, y ya siendo pareja, abrieron en Madrid el restaurante Yakitoro. Después de esto le llegó la fama a Chicote gracias al programa de televisión Pesadilla en la cocina. Su último proyecto en común ha sido la apertura del restaurante Omeraki en el centro de Madrid.

Sobre su vida privada son ambos siempre reservados. La pareja no tiene hijos en común, pero ella tiene dos hijos y un nieto. "No he tenido hijos porque no he tenido tiempo, y ahora con Inma, ya somos más mayores. Ella tiene dos hijos y un nieto, (que llegó con los 40 años recién cumplidos). Entonces... ¿qué mas puedo pedir? Cuando digo que no tengo hijos, pero sí un nieto la gente se extraña. Siempre la he admirado muchísimo. No me canso de estar a su lado. No hay nada que me haga más feliz que escucharla feliz a ella"", explicaba Chicote durante una entrevista.