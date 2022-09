Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid, ¿nuevo noviazgo?

Leonardo DiCaprio está ocupando numerosos titulares últimamente y no es por su faceta profesional sino por su cada vez más rumoreado romance con la modelo Gigi Hadid. Han disfrutado juntos de la Semana de la Moda de Nueva York y han sido fotografiados manteniendo una conversación muy cercana en Casa Cipriani. El entorno de ella ha contado a 'Mi! Online' que no se trata de nada serio y que la modelo se está divirtiendo. Aunque él parece que sí está algo más interesado y habría preguntado a los amigos que tienen en común por ella. está ocupando numerosos titulares últimamente y no es por su faceta profesional sino por su cada vez más rumoreado romance con la modelo Gigi Hadid. Han disfrutado juntos de lay han sido fotografiados manteniendo una conversación muy cercana enEl entorno de ella ha contado a 'Mi! Online' que no se trata de nada serio y que la modelo se está divirtiendo. Aunque él parece que sí está algo más interesado y habría preguntado a los amigos que tienen en común por ella.

Tanto el actor como la modelo están actualmente sin pareja. Ella terminó el otoño pasado su relación con el cantante Zayn Malik, después de estar juntos de manera intermitente durante seis años. En septiembre de 2020 tuvieron su única hija. Por su parte, el protagonista de 'Titanic' terminó recientemente su historia con la modelo e hijastra de Al Pachino, Camila Morrone.

El padre de Gigi Hadid, Mohamed Hadid, ha sido el primero en hablar de este posible romance. El empresario ha explicado que conoció al actor en Saint Tropez hace "cuatro o cinco años y es un hombre muy agradable. Me gustó". "Son amigos, se conocen desde hace algún tiempo. No he hablado con mi hija sobre el señor DiCaprio, pero no creo que estén saliendo, creo que son solo buenos amigos. Aunque realmente no lo sé", ha asegurado. Si bien después ha preferido tomar distancia: "No comento sobre las relaciones personales de mi hija. No tengo nada que decir sobre con quién está saliendo".

Sea como sea, lo que más ha llamado la atención de este posible noviazgo ha sido la edad de ella, 27 años. No por la diferencia entre ellos, Leonardo tiene 47, sino porque es muy poco común ver a este actor, que ha ganado un Óscar, con una mujer de más de 25 años. De hecho, su ruptura con Morrone llegó semanas después de que ella cumpliera el cuarto de siglo, lo que desató infinidad de comentarios y de 'memes' en las redes sociales. Y es que en su lista de conquistas las edades andan siempre por debajo de los 25. Incluso la única vez que salió con una mujer mayor que él, ella tenía 24. Fue en 1995, con la modelo Naomi Campbell, cuando ella estaba en la cúspide de la fama y él era cuatro años menor que ella. Estuvieron juntos un año.

Entre 1996 y 1998, el intérprete mantuvo varias relaciones esporádicas, entre los nombres que salieron a la luz estaban Kristen Zang, Helena Cristensen, Amber Valletta y Eva Herzigova, todas de menos de 25 años. Igual que Gisele Bündchen, con quien estuvo entre 2000 y 2005. Tras Bündchen llegó el turno de otra modelo, la israelí Bar Refaeli. Él tenía 31 años y ella, 20 en 2005. Estuvieron juntos hasta 2010, año en el que ella cumplió los 25. Otras de sus parejas, en este caso más breves, han sido Blake Lively, de 23 años; Erin Heatherson, de 22; Toni Garrn, de 20; Kelly Rohrbach, de 25; Nina Agdal, de 24, y Lorena Rae, de 23. Hasta llegar a su más reciente pareja confirmada, la ya mencionada Morrone.

Una fuente cercana a DiCaprio ha dado una explicación al 'New York Post' sobre la razón que podría estar detrás de este particular límite de edad. "Cuando las chicas llegan a los 25, buscan más. Buscan casarse y sentar la cabeza. Eso no es lo que quiere Leo. No quiere una familia y no quiere estar rodeado de mujeres que lo presionen por eso". "En el momento en que una chica lo conoce, el reloj corre. Si envejece demasiado, en un par de años, se habrá ido. Si se acerca demasiado a la edad, en un par de años, se habrá ido. Él ha envejecido, pero su gusto no", afirma esta fuente.