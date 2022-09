Ariana DeBose protagonizará 'Wish', la nueva película de animación de Disney

La actriz hispana Ariana DeBose protagonizará la película 'Wish', una nueva cinta de animación de la factoría Disney que se presentó este viernes en la convención D23 Expo, celebrada en Anaheim (California, Estados Unidos).

Así, Debose toma el papel de Asha, una heroína de 17 años que será capaz de hacer los sueños realidad gracias a su inteligencia y a su habilidad especial de poder atraer energía cósmica.

Aunque, en esta tarea habrá de enfrentarse a un villano cuyo nombre no ha sido desvelado, pero que fue definido por Disney como "uno de los más malvados de la historia".

La película, escrita por Jennifer Lee y bajo la dirección de Chris Buck y Fawn Veerashunthorn, cuenta con la particularidad de que mostrará a la estrella de "West Side Story" interpretando uno de los temas de la banda sonora de este filme.

De hecho, la propia DeBose apareció en el escenario durante la sesión de tarde de la primera jornada de D23 Expo y cantó en directo la canción en cuestión, titulada "More of Us", provocando que el público asistente vibrara de emoción.

Por su parte, Julia Michaels, compositora estadounidense conocida por los éxitos "Issues" o "Lose You to Love Me", escribirá e interpretará otros tema de esta película animada con tintes musicales enfocada al público infantil y "a quienes luchan por sus sueños", según Buck.

"Realmente no hay mayor poder en el universo que alguien que desea algo verdaderamente con todo su corazón", había manifestado el director minutos antes durante la presentación de la película.

'Wish', que aún no tiene fecha de estreno, está producida por Disney Animation Studios en formato 3D, pero el estilo de su personajes ha sido recreado con trazos de acuarela.

Con este nuevo papel, DeBose demuestra que es una de las actrices más codiciadas en Hollywood en estos momentos, después de ganar el Óscar a mejor actriz de reparto en la última edición de estos premios gracias a su interpretación de Anita en el musical 'West Side Story', dirigido por Steven Spielberg.

Además, recientemente se hizo público que empezará a rodar en otoño el thriller psicológico "House of Spoils" (Amazon Primve Video y Blumhouse Television), el 13 de enero estrenará la película de aventuras "Kraven the Hunter" (Sony Pitures) y posteriormente lanzará el filme de acción "Argylle" o la cinta de ciencia ficción "I.S.S.", entre otras.

La convención D23 es el evento bianual organizado por el conglomerado Disney en el que se reunirán más de 65.000 personas hasta el domingo para ser las primeras en conocer las novedades de Marvel, Pixar, Star Wars o Disney Animation de cara al próximo curso.