Shakira aclara si su canción 'Te felicito' habla sobre Piqué

Desde que anunciaron su, cada movimiento de Shakira (45 años) y de Gerard Piqué (35) es escudriñado para buscar. Rápidamente la, último tema de la cantante con el que está en plena promoción, se convirtió en objeto de estudio. En ella habla de lapor la traición de una de las partes que engaña a la otra. Eso unido a los rumores de unapor parte del futbolista a la colombiana hicieron que muchos encontraran en el tema que la artista interpreta junto a Rauw Alejandro la venganza perfecta. Sin embargo, parece que, a pesar de las pistas, no tendría nada que ver. Shakira habló sobre cómo se gestó el videoclip en el programade Jimmy Fallon (NBC) y explicó que los, Milan (9) y Sasha (7). "No tenía idea de qué hacer, entonces les pedí a mis hijos que cerraran los ojos y escucharan la canción. Y Sasha, el más pequeño, dio la idea del robot. 'Mami, te imagino bailando con un robot'", confesó Shakira. "Milan dijo lo del fuego verde", explicó. Las ideas le gustaron tanto que no dudó en ponerlas en práctica junto al director Jaume de la Iguana.