Ana Obregón y Alessandro Lequio recuerdan a su hijo Aless en el que habría sido su 30 cumpleaños

23 de junio de 2022, Aless Lecquio habría cumplido 30 años. El joven falleció el 13 de mayo de 2020 a causa de un Este jueveshabría cumplido 30 años. El joven falleció el 13 de mayo de 2020 a causa de un cáncer , con tan solo 27 años.

Desde su pérdida, Ana Obregón no ha dejado de recordarlo en ningún momento, ya sea en sus apariciones televisivas, su perfil de Instagram o luchando por cumplir todos y cada uno de los deseos y metas que el joven, siempre optimista, estaba dispuesto a conseguir una vez que superase la enfermedad. A pesar de no lograrlo, su legado sigue vigente y Ana lo mantiene vivo a través de la fundación que lleva su nombre, y con el reciente anuncio de la futura publicación de un libro que su hijo no llegó a terminar.

"Tirada en la parte de atrás de nuestro coche, tapada con una manta, muerta de calor y con las contracciones que cada vez eran más intensas para evitar que nos siguiera la cola de diez vehículos de paparazzi que hacían guardia permanentemente en la puerta de casa. ¡No me iban ni a dejar parir tranquila!", así recordó Ana el nacimiento de su hijo en su autobiografía 'Así soy yo'.

Instagram, Ana subió un vídeo formado por fragmentos e instantáneas con su hijo acompañado de un emotivo texto: "Hace 30 años nació el amor de mi vida. Naciste en la noche más mágica del año, la noche de mágica que he conocido en mi vida". En su última publicación de, Ana subió un vídeo formado por fragmentos e instantáneas con su hijo acompañado de un emotivo texto: "Hacenació el amor de mi vida. Naciste en la noche más mágica del año, la noche de San Juan , por eso eras/eres la persona másque he conocido en mi vida".

Ana ha acompañado el emotivo texto con un vídeo que recopila las fotografías de todos los cumpleaños que Aless disfrutó con sus padres. Alessandro Lequio no ha tardado en reaccionar conmovido con una concisa frase: “Vi et ingenio”, expresión latina que significa fuerza y genio, dos cualidades que el joven poseía.

Por su parte, Alessandro Lequio también ha querido compartir una instantánea en su cuenta de Instagram , donde aparece junto a su hijo en este día tan especial para la familia.

Esta vez se trata de una imagen en blanco y negro de los dos muy sonrientes, que ha etiquetado tan solo con sus dos hashtags habituales para estos recuerdos: #alessforever y #lequiocity.