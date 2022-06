El magnetismo eterno de Marisol

Muchas de las imágenes de Marisol que César Lucas captó hace casi 60 años se podrían publicar hoy como si fueran actuales. La belleza magnética de Pepa Flores, la frescura de su sonrisa y el enigma de su mirada, perviven en las casi 40 imágenes que el veterano fotógrafo exhibe en la Academia de Cine, en Madrid.

Es un homenaje a la actriz y cantante malagueña, de 74 años, que decidió alejarse de los focos cuando estaba en la cima y que sigue siendo una leyenda viva, una reina del cine y la canción que nadie ha podido destronar. En cartel hasta el 29 de julio, 'El resplandor de un mito' reúne 39 imágenes, algunas inéditas, de las más de 600 de Marisol que atesora el impagable archivo del autodidacta César Lucas (Cantiveros, Ávila, 81 años).

A lo largo de una década prodigiosa para Marisol, de 1963 a 1973, Lucas la retrató para un sinfín de reportajes y en todo tipo de parajes: de las playas de Málaga y Cádiz a las de Brasil, o en los estudios y platós cinematográficos donde forjó su leyenda con películas como 'Tómbola', 'Cabriola' o 'Un rayo de luz'. "Tuve la suerte de vivir con ella muchos acontecimientos en aquella década maravillosa, excitante, y plagada de nuevas publicaciones", dice Lucas. Ante sus imágenes recuerda a Marisol como "un ser muy especial". "Era bellísma, seria, profesional y cariñosa, pero a veces parecía triste, quizá porque era consciente de que le habían machacado la infancia", rememora el fotógrafo. Hoy no tiene contacto con ella y lamenta y comprende que no le coja el teléfono. Pero en aquellos años felices disfrutaban de una fluida corriente de simpatía y complicidad. Tanto, que apenas cruzaban palabra para conseguir las fantásticas fotos que el tiempo no ha deslucido.

"Ella sabía qué me podía dar y yo qué le quería pedir. Era pura naturalidad, encanto y magnetismo ante la cámara", ilustra Lucas, que retrató a una esplendorosa Marisol para portadas de revistas y discos "a razón de dos o tres reportajes al mes". "Era difícil sacarla mal y no tengo un mal recuerdo de aquel tiempo", insiste Lucas, cuyas fotos son fruto de la confianza mutua. "Ella sabía que yo jamás la traicionaría, y viceversa", dice el fotógrafo, que comenzó a retratarla cuando Marisol tenía 14 años y que realizaría su histórico desnudo para 'Interviú'. Una imagen que no está en la muestra, captada en 1970 y publicada en 1976, que revolucionó el mercado, marcó época y fue un símbolo de la Transición. "Me temblaban las piernas; yo lo pasé peor que ella", confesó Lucas en su día.

"Nos saludamos; le dije dónde debía colocarse. Se desnudó. Cogió la flor, y clic... Apenas hubo pose. Fue visto y no visto", dijo el fotógrafo de una histórica sesión "rápida y sencilla". Hoy sabe Lucas que contribuyó con sus fotos a construir "un mito que sigue muy vivo y al que nadie ha desbancado". "El tiempo ensalza o entierra a las fotos y estás son de plena actualidad. Aunque algunas tengan 60 años", confirma Sylvie Imbert, responsable de la selección y comisaria de la muestra que se concibió cuando Marisol recibió el Goya de Honor en 2020 que sus hijas recogieron en su nombre.

Retirada del cine desde 1985, Pepa Flores también ha dado su visto bueno para esta exposición de la que la Academia le informó a través de una carta, según ha explicado Imbert.

A la inauguración acudió Fernando Méndez-Leite, el nuevo presidente de la Academia de Cine que consideró a Marisol un "referente" y destacó su extensa y variada filmografía, desde los primeros musicales como 'Tómbola' y 'Un rayo de luz' a su trabajo con directores norteamericanos como Mel Ferrer y sus películas con Juan Antonio Bardem, Jaime de Armiñán, Carlos Saura o Mario Camus.