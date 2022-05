Almudena Cid, sobre su ruptura con Christian Gálvez: "Lo estoy superando gracias a que viví algo parecido dentro del deporte"

Almudena Cid ha reaparecido en un acto público y, tras el golpe que supuso para ella ha reaparecido en un acto público y, tras el golpe que supuso para ella la separación de Christian Gálvez , la exgimnasta comienza a superar la ruptura. "Lo estoy superando y gestionando gracias a que dentro del deporte viví algo parecido, la soledad, el rechazo lo viví en el deporte ya y no es tan ajeno, en la vida existe esto. Con quien tengo que estar bien es conmigo, a quien tengo que conocer bien es a mí, a quien tengo que cuidar y mimar es a mí", explicó ante los periodistas.

La vitoriana aseguró que el teatro está siendo su tabla de salvación. Forma parte del elenco de la obra 'Una historia de amor' y su faceta de actriz le está reportando grandes satisfacciones. "El teatro me ha salvado, me ha arropado y dado confianza", reconoció.

Después de once años de matrimonio y tras desvelarse que su ya exmarido había iniciado una relación con la periodista Patricia Pardo, Almudena Cid vivió una etapa muy dura que le he llevado a reflexionar. "Tenemos que saber entender que en la vida hay amor, hay tristeza, dolor, alegría, frustración... mucha emociones que son parte de la belleza de la vida. Estoy transitando en la soledad, sosteniéndola sin necesidad de nada, estando conmigo. Y eso es super bonito", aseguró.

La exgimnasta empieza a mirar la vida con otros ojos. Respecto a si está dispuesta a enamorarse de nuevo, tira balones fuera e insiste en centrarse en ella misma. "Lo único que he estado echando de menos era a mí y ya me he encontrado. He estado siempre más pendiente de agradar y estar por los demás y me olvidé de mí. Ahora me estoy enamorando de mí, es como que estoy descubriéndome", recalcó.