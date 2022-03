Andrés Velencoso y la top Candice Swanepoel, amor en París

La Semana de la Moda de París nos ha dejado este año varias sorpresas y no solo sobre la pasarela. Además de las últimas tendencias, se han dejado ver varias parejas. Una ha sido la de Nieves Álvarez y Bill Saad.

La otra, la formada por Andrés Velencoso, que precisamente cumple 44 años, y Candice Swanepoel, según ha publicado en exclusiva la revista '¡Hola!'. Ella es una de las modelos más cotizadas en la actualidad y desde hace años está entre las mejor pagadas a nivel internacional. Considerada una de las mujeres más sexis del mundo, ha sido también uno de los ángeles de Victoria's Secret y por supuesto, no podía faltar en la pasarela parisina. Candice, de 33 años, compartió desfile con Naomi Campbell y Cindy Crawford en la propuesta de Virgil Abloh. De origen sudafricano, en 2005, la modelo, que tenía apenas 17 años, conoció a Hermann Nicoli, maniquí brasileño con el que formó una de las parejas más sólidas del mundo de la moda. Diez años después, en 2015, se comprometían. Juntos tuvieron dos hijos, Anaça, en 2016, y Ariel, en 2018. Sin embargo, la boda no llegaba y en 2019 daban por finalizada su relación. Desde entonces no se le ha conocido pareja alguna hasta ahora, cuando se la ha visto disfrutando de un romántico paseo junto Velencoso por el Jardín de las Tullerías de París. El currículum amoroso del español es algo más agitado. Su primera conquista internacional conocida fue la cantante Kylie Minoge, con quien empezó a salir a finales de 2008, después de coincidir en el cumpleaños de Dita Von Teese. Estuvieron juntos cinco años con algunos altibajos y aunque llegó a hablarse de boda, no llegaron a darse el 'sí, quiero'. Su ruptura coincidió con los rumores que unían a Velencoso con la actriz Úrsula Corberó, a mediados de 2013. Si el modelo solapó o no a ambas mujeres no puede saberse ya que hasta 2014 no llegó la confirmación de su idilio con la conocida intérprete. La pareja fue pillada en una escapada rural al Pirineo Catalán. Durante los dos años que compartieron, su romance fue tan discreto que apenas se les vio juntos públicamente. En noviembre de 2015 trascendía su ruptura que fue del todo inesperada. Si bien nunca hubo confirmación oficial, muchos aseguran que en ese mismo año, el modelo mantuvo un breve idilio con su compañera de profesión Nieves Álvarez, pocos meses después de que ella se separara. Ya en 2016 se hacían públicas unas imágenes de él junto a la tenista María Sharapova. La pareja se dejaba ver cómplice y enamorada, precisamente también en París, pero poco más se supo. En agosto, llegaba a su vida Steffy Argelich, una modelo catalana con quien estuvo de viaje por Saint Tropez. Al año siguiente, Velencoso era pillado por los fotógrafos paseando por Milán con una joven italiana de nombre Ginevra Rossini y en junio de 2017 confirmaba la relación, aunque les duró poco porque, si bien no trascendió la ruptura, pronto pudimos ver al español con su siguiente conquista, Luz Cipriota. La actriz argentina y el español comenzaron a salir a finales de 2017 y en 2018 publicaban su primera instantánea juntos en las redes sociales. Desde entonces fue más fácil verlos públicamente hasta que en 2019, tras varios meses de convivencia ponían fin a su noviazgo. En junio de ese mismo año se publicaron unas imágenes en las que se le veía muy cariñoso con la deportista Gemma Mengual aunque ella siempre lo negó. Más tarde, agosto de 2019 Andrés y Lara Álvarez se convertían en la pareja sorpresa del verano. Un amor que duró apenas medio año ya que, a principios de 2020, poco antes de que la presentadora viajara a Honduras para una nueva edición de 'Supervivientes', se anunció su ruptura. Poco después llegó el turno de la presentadora y actriz Paula Gómez, con quien parecía haber forjado una sólida relación. Sin embargo, las fotografías del modelo que ha publicado '¡Hola!' junto a la top Candice en París han confirmado el nuevo idilio y a la vez, la ruptura con la gaditana.