Ainhoa Arteta: "Me ha cambiado el carácter una barbaridad, ahora me enfado mucho menos"

Le cuesta imaginar qué sentirá este domingo cuando, a las ocho de la tarde, pise el escenario del Teatro de la Zarzuela tras ocho meses de silencio y después de haber estado a las puertas de la muerte, pero sabe que la emoción será intensa. Ainhoa Arteta se siente a sus 57 años más viva que nunca. Admite haber tirado varias veces la toalla... "Pero a los cinco minutos la recojo, me seco las lágrimas y sigo adelante". Hoy cantará poemas con música de Falla y García Abril junto al tenor mexicano Ramón Vargas.

Y volver, volver, volver...

Y tanto que volver, pero sin ranchera, je, je... Espero que vaya todo bien. Me he preparado muchísimo. Y no ha sido fácil porque he estado con una operación a cuerda vocal abierta en noviembre. Me daban de seis meses a un año para recuperarme y a los dos meses y medio ya estoy en un escenario.

¿No será una temeridad?

No. Si lo fuese no lo haría. No estoy tan loca. La operación fue un éxito y he sido muy disciplinada. He ido a Berlín todas las semanas para la rehabilitación. Y he pasado muchos días en silencio.

¿Tiene bien sujetas las riendas de la emoción?

Sí, llevo 30 años en la profesión y me ha tocado tener que salir al escenario con un hijo en la UCI o cantar en el funeral de mi madre. Sobre esa angustia y dolor tan tremendo llegas a cantar. Están esos nervios iniciales, pero luego entras en el papel... Mira, yo el otro día estuve en San Mames.

Animando a la Real, imagino.

Soy híbrida. Soy de la Real y del Athletic. En partidos así yo siempre salgo ganando. Sé que esto va a sentar muy mal a mucha gente pero es que soy guipuzcoana y también vizcaína. Lo que quería decir es que vi a los jugadores con esos nervios de antes de salir al campo, esa adrenalina... Para los cantantes es lo mismo.

¿Se canta mejor después de haber visitado el infierno?

Para cantar bien, escribir bien o pintar bien más que haber estado en el infierno hay que haber vivido muy intensamente. Y yo he vivido siete vidas en una. El sufrimiento tiene doble lectura: hundirte y quedarte asustado o superarlo y sacar las cosas positivas de ello. Yo he optado por lo segundo.

En algo habrá influido su fortaleza interna.

Suelo decir que soy del bando de la necesidad. La necesidad es la que te hace virtuoso y te lleva a cotas que no imaginabas. Para mí hundirme no es una opción. No me lo puedo permitir. Todavía tengo dolor, sobre todo en la mano, en mi dedo amputado, pero intento pasar de él. Yo soy de buscar la luz, intento caminar siempre por el lado del sol.

Una vez me dijo que ha muerto tantas veces en el escenario que el día que llegue su propia muerte no iba a saber reconocerla.

No sentí que me moría porque estaba en coma. No vi una luz al fina del túnel pero sí me vi suspendida en una especie de vacío, un lugar silencioso lleno de estrellas en el que flotaba como un astronauta. Cuando volví y supe que mis dos mejores amigas, las dos médicos, habían estado llorando sin consuelo, comprendí que había estado más muerta que viva.

¿Y a partir de ahí?

Me dije: "Estoy viva, estoy aquí y tiene que ser por algo". Eso me dio la fuerza para superar todo lo que vino después. Porque desperté con las manos y los pies negros, al borde de la amputación.

¿Le ha cambiado el carácter?

Una barbaridad. Ahora me enfado mucho menos y les digo a mis seres queridos cuánto les quiero. Mis hijos están muy contentos. La mayor, que ya vive fuera, está feliz de verme tan bien. Y mi pequeño se lo está pasando bomba porque tiene una 'amatxo' que es como un chicle, no se le despega. A sus 12 años todavía me deja achucharle.

¿Cómo le ha sentado saber que artistas famosos podrían haber pagado por un falso pasaporte covid?

Me sorprende. Yo he estado más centrada en todos los que han sufrido la covid, como Antonio Resines. Cuando tuve la sepsis estuve en la UCI y vi a los sanitarios como auténticos guerreros. Me preocupan más ellos que los negacionistas. Y si eso de los pasaportes falsos ha ocurrido me parece una obscenidad.