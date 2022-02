Sara Carbonero y Kiki Morente habrían roto su relación, según Sálvame

La periodista Sara Carbonero y el cantante Kiki Morente habrían roto su relación, según desveló el periodista Miguel Frigenti en el programa Sálvame.

"Kiki y Sara ya no están juntos. De hecho, llevan sin estar juntos desde verano. Me lo confirman fuentes muy cercanas a Kiki", ha empezado a explicar el colaborador. "La decisión de terminar la relación fue de Sara y, aunque se han visto alguna vez por Madrid, ya no tienen relación".

Según las fuentes que menciona Frigenti, "Sara habría querido romper la relación porque ya no estaba cómoda con él. Se llevan bien, pero no están juntos. Cada uno por su lado. Eso sí, Kiki Morente lo pasó muy mal".