Quién hizo las fotos de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia y cuánto dinero pidió por ellas

Es una de las noticias del mes y quizá del año, y no hay rincón en España a día de hoy al que no haya llegado. Este miércoles, una revista publicaba la gran exclusiva, unas fotos en las que podía verse al exduque de Palma Iñaki Urdangarin dando un paseo junto a una hasta entonces misteriosa mujer que no era la infanta Cristina.

Tan solo unas horas después, Pablo Urdangarin, uno de los hijos del exjugador de balonmano, confirmaba de forma sutil la noticia mientras sus padres guardaban silencio sobre la primera sorpresa del año en el mundo del corazón. "Son cosas que pasan. Todos estamos tranquilos y nos vamos a querer igual", dijo a Europa Press.

Y el mismo miércoles, a última hora, por fin se supo el nombre y los primeros datos sobre la identidad de la 'nueva amiga' de Iñaki Urdangarin: Ainhoa Armentia , una compañera de la asesoría jurídica en la que ambos trabajan, situada en la ciudad de Vitoria.

Aunque evitó hablar sobre Armentia, el exduque de Palma y todavía marido de Cristina de Borbón Iñaki Urdangarin confirmó, a su manera, la noticia a primera hora de este jueves ante la nube de periodistas que esperaban a las puertas de su lugar de trabajo en Vitoria: "Vamos a gestionarlo de la mejor manera posible. Lo gestionaremos con la máxima tranquilidad, como siempre hemos hecho".

QUIÉN FOTOGRAFIÓ A IÑAKI URDANGARIN Y AINHOA ARMENTIA

El periodista de El Programa de Ana Rosa Israel López ha contado en exclusiva este viernes, previa conversación con el autor de las fotografías, que se trata de un ciudadano francés que, en un primer momento, no fue consciente del material que tenía entre manos. Fue después cuando "se desplazó a España para iniciar las negociaciones" y vender las imágenes, ha dicho López.

Según ha explicado el periodista de Mediaset, "esta persona es fotógrafo aficionado y decidió ir ese día (11 de enero) a Bidart a hacer fotografías del paisaje". "En un primer momento, (el autor de las imágenes) pensó que sería alguien de la familia de Iñaki Urdangarin, no el propio Iñaki", ha apuntado.

"Se trasladó a Madrid y, gracias a algunos contactos, consiguió enseñar las fotos a los responsables de un gran grupo de comunicación propietario de diversas cabeceras de prensa escrita", ha dicho Israel López en su programa. "50.000 euros es la cifra que él solicita por la venta de las fotos, pero el primer medio de comunicación rechaza la oferta. Finalmente, es la revista Lecturas la que se hizo con las imágenes, pero por una cantidad menor de la ofertada", ha concluido.

LA NUEVA PAREJA DE IÑAKI URDANGARIN, ANALISTA CONTABLE, 43 AÑOS Y MADRE DE DOS HIJOS

Ainhoa Armentia es natural de Vitoria, tiene 43 años y es madre de dos hijos de 13 y 17 años. Está casada con un hombre que trabaja en el sector del automóvil y, según El Programa de Ana Rosa su círculo de cercano comentaba estos días que "de puertas para adentro el matrimonio no estaba bien, pero (él) no se podía imaginar que su mujer estuviese con Iñaki".

Armentia estudió un grado superior de Formación Profesional de Secretariado y Administración. En el perfil que ella misma tiene en un conocido portal de empleo, destaca "la habilidad para enfrentar situaciones de desafío y superación; alta capacidad de relación, trabajo, entusiasmo y energía; emprendedora, polivalente y resolutiva".

En la actualidad, ejerce de analista contable en la asesoría jurídica vitoriana en la que conoció a Iñaki Urdangarin. Aunque infinidad de medios de comunicación esperan su reacción desde el pasado miércoles, por el momento Ainhoa Armentia no ha confirmado ni desmentido información alguna.