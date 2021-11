Matthew McConaughey no se presentará finalmente a la elección para gobernador en Texas

El actor estadounidense Matthew McConaughey ha anunciado que finalmente no concurrirá a las elecciones para gobernador en el estado de Texas, un bastión que tradicionalmente ocupa el Partido Republicano.

El oscarizado actor que, según algunas encuestas era el favorito en esas elecciones, ha acabado con las especulaciones sobre su futuro político y ha decidido no presentarse a ese proceso y enfocar su vida, por el momento, en el sector privado, explicó McConaughey en un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Como un niño humilde nacido en la pequeña ciudad de Uvalde, (en el estado de) Texas, nunca pensé que algún día podría ser considerado para el liderazgo político. Es un camino que me inspira humildad, un camino que me inspira a reflexionar. Y también es un camino que elijo no tomar en este momento", precisó en su mensaje.

Esta decisión pone fin a meses de especulaciones sobre las ambiciones políticas de McConaughey en Texas, después de que él mostrara públicamente su interés en lanzar una campaña para gobernador, aunque sin explicar su filiación.

El actor, de 51 años, agregó en este mensaje que había aprendido "mucho" estudiando la política de Texas y de Estados Unidos, y subrayó que "nuestra política necesita un nuevo propósito", al tiempo que reflexionaba sobre las "divisiones que hay que sanar" en el país.

Un sondeo realizado por la Universidad de Texas a comienzos de año para el diario The Dallas Morning News encontró que el 45 % de los votantes registrados daría su voto a McConaughey, en tanto que sólo el 33 % votaría por el gobernador actual, el republicano Greg Abbott, que fue reelegido para el cargo en 2018.

Abbott fue elegido por primera vez en 2014. En Texas no hay límites para la reelección de gobernador, por lo que el republicano encara su próximo desafío en las urnas en noviembre de 2022.

Por su parte, el protagonista de 'Dallas Buyers Club' (2013) e 'Interstellar' (2014) no ha explicado públicamente su filiación partidista, si es que la tiene, y sus ideas políticas han confundido a quienes le han seguido la pista.