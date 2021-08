Bronco debate entre Ibai Llanos y Juanma Castaño

El detonante fue un mensaje aparentemente inocente: "Yo no entiendo nada. Punto. Cada uno que interprete lo que quiera", escribía Juanma Castaño. Pero de inocente tenía poco, por mucho que luego el periodista deportivo dijera que no entiende el arte moderno pero lo respeta. ¿Acaso el periodista ha escrito alguna vez 'yo no entiendo el arte moderno' o 'yo no entiendo el ajedrez'? No. Se refería el periodista a la exclusiva que consiguió el 'streamer' Ibai Llanos, que recibió una invitación para entrevistar a Lionel Messi el mismo día que el jugador pisaba el campo del PSG.

El comentario de Castaño provocó la respuesta airada de los seguidores de Ibai, que defendieron su labor. El propio Ibai, consciente de la que se le venía encima, explicaba en un tuit tras la charla con Messi: "Por cierto, ni soy periodista, ni quiero competir con la prensa, respeto mucho la profesión y tengo muchos amigos. Pero no puedo rechazar estas cosas si me invitan, ya lo siento".

Anteayer, el director de 'El partidazo' trató de explicarse en Twitch en un debate con Ibai y con Siro López como mediador. "Dices que he despreciado lo que has hecho. Te juro por Dios que no ha sido así. Y eso vengo a decir", explicaba Castaño. "He rajado de la posición en la que nos quedamos nosotros, no de lo que haces tú. Tú no tienes ninguna culpa. No me meto con que Ibai tenga a Messi, me quejo de que solo Ibai tenga a Messi", añadía el periodista. "Se entiende de que manera indirecta o directa, el ataque es hacia mí porque el que está allí soy yo. Has despreciado mi trabajo con el tuit que has puesto porque dices que no lo comprendes", se defendió Ibai.