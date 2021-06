El dolor de la periodista Cristina Saavedra tras la muerte de su abuela y su hermana

La periodista de laSexta Noticias, Cristina Saavedra, ha comunicado este miércoles a través de su cuenta de Twitter el fallecimiento de su hermana pequeña, una muerte que llega poco tiempo después de la pérdida de su abuela. "Doce días después de la muerte de mi abuela, el pasado día 17 falleció mi hermana pequeña", ha escrito. "Que la vida puede ser insoportablemente perversa, lo sabemos. Que dentro te queda fuerza aunque creas que no, lo descubres", ha añadido antes de dar las "gracias por tanto cariño y amor que recibimos estos días".

La noticia ha provocado la reacción de numerosos seguidores y compañeros de la presentadora, que no han dudado en mandarle fuerza y cariño a través de cientos de mensajes.

El pasado 6 de junio fue también la propia Saavedra la que dio a conocer la noticia de la pérdida de su abuela. "Mi abuela no quería flores en su entierro, quería que ese dinero lo donáramos a la Cocina Económica de A Coruña (comedor social). No ha habido flores hoy. Mi abuela. La otra mujer que me crio. Mi maestra. Qué honor llevar tu sangre. Ya te extraño tanto", dijo en aquel momento. "Cuando te rompes en mil pedazos, el cariño ayuda en la difícil tarea de tener que coserse. Gracias por tantos mensajes. En mi nombre y el de mi familia", manifestó.