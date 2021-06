Matthew McConaughey te invita a "atrapar luces verdes" en su nuevo libro

Actualizada 21/06/2021 a las 06:00

'Greenlights' (Luces verdes) es el título que Matthew McConaughey ha elegido para su libro autobiográfico, unas luces que son las del bienestar y el éxito. "Llevo en esta vida 50 años y he estado escribiendo diarios con pistas sobre los acertijos de la vida en los últimos 35. Hace poco reuní el coraje para sentarme con estos diarios. Cogí un billete de ida al desierto y 52 días después volví con este libro", cuenta en el vídeo promocional.

"Es una carta de amor a la vida, y un guía para encontrar el bienestar y el éxito, que yo llamo 'atrapar luces verdes'", continúa.

Cabía así esperar un texto complaciente de autoayuda de ese McConaughey dulce y amoroso padre de familia que realiza actividades sociales y disfruta de su éxito. Sin embargo, se trata de un viaje por su vida crudo y sin tabúes, en el que se confiesa ingenuo, malvado e incluso cínico a ratos.

Atrapar luces verdes es "algo que todos podemos hacer en cuanto nos damos cuenta de que las luces amarillas y las rojas se acaban convirtiendo en verdes", dice. Y esa es la clave. El actor no omite los episodios más polémicos de su vida, esas luces rojas que, con el tiempo y la reflexión pasan a ser verdes.

Entre las confesiones, sorprenden los detalles que rodearon al fallecimiento de su padre, James McConaughey. Los progenitores del intérprete mantuvieron una complicada relación en la que se separaron y casaron hasta tres veces. En ocasiones llegó a ser violenta. "Así es como se comunicaban", cuenta. Sobre la muerte de su padre explica que cuando su madre le dio la noticia, "se me doblaron las rodillas". "No podía creerlo. Era mi padre, nadie podía acabar con él. Excepto mamá. Siempre nos decía a mis hermanos y a mí: 'Cuando me vaya de este mundo será haciendo el amor con vuestra madre'. Así fue. Tuvo un ataque al corazón cuando llegó al orgasmo", relata.

No puede faltar en este recorrido vital su detención por tocar los bongos desnudo en su casa. Lo que para él era "una pacífica noche musical", fue realmente una fiesta que duró 32 horas en las que estuvo tocando sin parar. El ganador de un Oscar recuerda que mientras era arrestado pensaba en "hacer un truco extraordinario estilo Houdini" tras el cual "los agentes estarían tan impresionados que cancelarían el arresto y me dejarían libre". "Fue algo estúpido -confiesa- pero recordad que llevaba de fiesta 32 horas seguidas".

Más truculentos fueron los episodios que vivió en su juventud. Relata que a los 15 años fue chantajeado para mantener sexo por primera vez y los abusos por parte de un hombre cuando tenía 18, mientras estaba inconsciente en la parte trasera de una camioneta. Dos momentos sobre los que no da muchos detalles y que, sin embargo, no le han hecho sentirse nunca como una víctima.

Una biografía intensa, sincera y divertida que incluye algunos de sus versos, porque McConaughey se considera poeta además de actor, narrador, y músico frustrado.