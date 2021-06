Tico, el loro que canta clásicos del rock y arrasa en las redes

Actualizada 09/06/2021 a las 08:06

Tico es un loro amazónico de doble faz amarilla que se ha hecho viral en las redes sociales al 'interpretar' éxitos de bandas históricas del rock como AC/DC, Led Zepellin y los Beatles. Tiene su propio canal de YouTube, que ya cuenta con más de 140 mil suscriptores.

Con en el inicio de la pandemia, su dueño, Frank, tuvo que empezar a trabajar desde casa, según ha explicado declaraciones a SNN News. Todas las tardes tocaba la guitarra y un día, el loro para sorpresa del dueño, se unió a los coros. Desde ese día, Frank y su esposa empezaron a grabar vídeos del animal 'cantando' clásicos de la historia del rock, para compartir con su familia y amigos. Las imágenes causaron tanto éxito que decidieron subir los vídeos a Youtube. En eese momento se creó el dúo musical 'Frank Maglio Tico & The Man'.

Su mayor éxito hasta el momento es 'Here Comes The Sun', del cuarteto británico The Beatles , con más de tres millones de visualizaciones. En segundo lugar, con 2,8 millones está 'Whole Lotta Rosie', de la banda australiana AC/DC.