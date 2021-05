Britney Spears califica de "hipócritas" los nuevos documentales sobre ella

Actualizada 05/05/2021 a las 08:54

Britney Spears se siente "profundamente halagada" por el interés que ha despertado últimamente su pasado en el mundo de la música, pero al mismo tiempo calificó de "hipócritas" los documentales que se han elaborado sobre ella.

A la cinta estrenada por The New York Times en febrero, 'Framing Britney', se suma otro filme reciente de la BBC, 'The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship' y otro proyecto en marcha en Netflix, a los que la cantante se refirió en sus redes sociales.

"Tantos documentales sobre mí este año con las opiniones de otras personas sobre mi vida. Qué puedo decir... ¡¡¡Me siento profundamente halagada!!! Estos documentales son tan hipócritas... critican a los medios y luego hacen lo mismo", aseguró la artista en una publicación de Instagram.

Spears acompañó un vídeo en el que aparece bailando -algo habitual en sus redes sociales- con un texto sobre el interés que ha despertado su figura en 2021.

"No os conozco a todos, pero me alegra de recordaros que, aunque he tenido momentos bastante difíciles en mi vida, he tenido momentos mucho más felices en mi vida y, desafortunadamente, creo que el mundo está más interesado en lo negativo", añadió.

La artista se preguntó cuál es el objetivo de señalar los momentos más "traumáticos" de su carrera y aseguró que está centrada en mejorar la decoración de su jardín y en poder viajar este verano.

Spears, que desde 2008 permanece bajo el control legal de su padre por una tutela dictaminada por un juez, no suele hablar de su vida personal o mediática.

La semana pasada el abogado de la cantante, Samuel Ingham, indicó que la artista desea intervenir ante la Corte Superior de Los Ángeles en una audiencia prevista para el 23 de junio, algo que llevaba sin hacer desde el 10 de mayo de 2019, cuando su declaración se tomó a puerta cerrada y nada de lo que dijo se hizo público.

Se desconoce si la audiencia de este verano se organizará bajo el mismo hermetismo y cuáles son las peticiones que expondrá la cantante en su intervención.

La intérprete de 'Toxic' ha dicho anteriormente que "no volverá a actuar" hasta que su padre abandone esa figura legal, puesta en entredicho por miles de seguidores de Spears que se manifiestan periódicamente con el lema '#FreeBritney' (Libertad para Britney) y cuyo interés mediático aumentó tras el estreno del documental 'Framing Britney', elaborado por The New York Times.