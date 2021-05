El refectorio de la Catedral de Pamplona, epicentro de la peluquería mundial.

Actualizada 04/05/2021 a las 09:11

Los International Hairdressing Awards 2021 se han entregado en una entrega de premios virtual retransmitida en directo desde la catedral de Pamplona, un espacio de incomparable belleza que ha dado una nueva dimensión a una entrega de premios que no se ha realizado como se esperaba por todos los condicionantes de la pandemia.

Este lunes se han desvelado los ganadores de las cinco categorías, entre los quince finalistas, procedentes de todo el mundo. Los ganadores de la Best International Men’s Collection han sido Terri Kay & Andrea Giles (Reino Unido). El premio en la Best International Women’s Collection ha sido para otra peluquera británica, Emma Simmons. El premio a la Best International Avant-Garde Collection es para Dick Sum Low, de Malasia. El equipo ganador en la categoría de International Artistic Team of the Year ha sido X-presion por segundo año consecutivo, el equipo español que ha sacudido el mundo de la peluquería con sus innovadoras técnicas. Y por último, pero no menos importante, el peluquero británico Errol Douglas, ha sido coronado como International Hairdresser of the Year. Las candidaturas han sido elegidas por un jurado formado por cinco peluqueros de renombre: Mark Hayes, Tracey Hughes, Vivienne McKinder, Sam Villa y Antonio Bellver.

Asimismo, el peluquero británico Tony Rizzo ha sido reconocido con el premio de honor International Hair Legend of the Year, siendo el tercer peluquero galardonado con este premio honorífico, por su trayectoria en la profesión y por ser un referente indiscutible para los profesionales de todo el mundo. mundo, así como el fundador de Alternative Hair Show. Por segundo año, la organización de los International Hairdressing Awards entregó el premio International Hair Influencer of the Year, que reconoce la influencia positiva y el impacto en la industria de la peluquería y más allá, y ha sido otorgado a Mark Bustos, uno de los los peluqueros que actualmente tiene más impacto en el mundo con iniciativas que mejoran la vida de las personas, como su fundación 'Be awesome to somebody'.

El tercer año



En un año muy difícil, marcado por la crisis sanitaria mundial, los International Hairdressing Awards han conseguido seguir siendo un evento global, que ha reunido más de 600 colecciones fotográficas, una participación altísima que lo confirma como un encuentro profesional de referencia en todo el mundo. Peluqueros de 44 países han participado con su trabajo fotográfico en las categorías de Best International Women’s Collection, Best International Men’s Collection y Best International Avant-Garde Collection. Además, se invitó a los peluqueros y equipos artísticos que habían sido preseleccionados para participar en las categorías de International Hairdresser of the Year e International Artistic Team of the Year a presentar sus candidaturas, que constan de una colección fotográfica y un dossier que resume su trayectoria profesional en el año pasado.

La organización dará a conocer muy pronto el calendario de los International Hairdressing Awards 2022.

La organización



Los International Hairdressing Awards es una iniciativa creada por el peluquero navarro Mikel Luzea, que junto con Sergi Bancells, han presentado esta gala internacional. Estos galardones han sido patrocinados por Revlon Professional. Salón Look Madrid- Ifema. Además, Estetica Magazine como media partner global, con 24 ediciones en todo el mundo, cubrirá y contribuirá a la difusión de este fantástico evento.