Día de Star Wars: ¿por qué se celebra el 4 de mayo?

Actualizada 03/05/2021 a las 08:44

El 4 de mayo los fans de la saga de Star Wars celebran cada día su aniversario. ¿Por qué precisamente este día? No hay más que irse a las redes sociales para averiguarlo y es que es ahí donde esta fecha tan señalada para estos fans se popularizó. Lo mejor de todo es que la anécdota incluye a la exprimera ministra británica, Margaret Thatcher.

¿Y qué tiene que ver esta famosa saga creada por George Lucas en 1977 con la Dama de Hierro? En una nota de prensa publicada en el London Evening News en la que los miembros del Partido Conservador de Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su reciente nombramiento como primera ministra del país, escribieron lo siguiente: “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”. La nota dio lugar a un juego de palabras que se asemejó al cita que caracteriza a todas las películas de esta saga "Que la Fuerza te acompañe"​ ("May the Force be with you"). Desde este momento, seguidores de la saga en todo el mundo realizan multitud de eventos en torno al universo de la Guerra de las Galaxias.

Maratones de las nueve películas de la saga y de todas las derivadas; convenciones y homenajes de todo tipo y miles de reuniones de amigos ( el año pasado virtuales por la pandemia del coronavirus) se llevarán a cabo el próximo 4 de mayo. Más aún, después de que el año pasado tocara en pleno confinamiento en España y en uno de los peores momentos de la pandemia a nivel mundial.

Es cierto que se ha popularizado desde 2011, cuando el Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine este día de fiesta. Y las redes sociales han hecho el resto. Hoy es una de las fechas más señaladas entre los seguidores de esta saga cinematográfica que arrancaría con Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher o Peter Cushin en “Star Wars: Episode IV - A New Hope” el 25 de mayo de 1977.

Además, los fanáticos de Star Wars han bautizado el día siguiente, el 5 de mayo, como el día de “La venganza de los Fifth” en referencia a otra de las películas de la saga “Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith”, que se celebra desde su estren en 2005.