Un famoso restaurante neoyorquino usa figuras de cera para llenar las sillas vacías

El restaurante Peter Luger de Nueva York, conocido por sus sabrosas carnes, cuenta estos días con figuras de cera del reputado museo Madame Tussauds para llenar algunas de sus sillas vacías, puesto que los locales de la ciudad sólo pueden operar todavía a un 35 % de su capacidad máxima.



Entre las celebridades que acompañan a los comensales se encuentra la icónica Audrey Hepburn o el actor Jon Hamm, así como el presentador y exdeportista Michael Strahan, el cómico Jimmy Fallon o el meteorólogo Al Roker.



"Creo que le está gustando a mucha gente", dijo a los medios locales David Berson, uno de los portavoces del restaurante de Brooklyn, que ha contado con estos curiosos nuevos "comensales" desde este miércoles, y que se quedarán hasta el próximo lunes.



"Algunos clientes, cuando entran por primera vez, no se dan cuenta de que son figuras de cera", agregó.



"Una persona ayer le preguntó a Jon Hamm que si sabía dónde estaban los baños, casi como si fuera un empleado", contó.



En la vida real, Hepburn falleció de cáncer a los 63 años, pero en este restaurante la actriz, engalanada con sus perlas y unos elegantes guantes negros, se sienta ante un par de martinis y una cesta de pan, mirando risueña hacia una silla vacía.



Jon Hamm, sin embargo, está en la zona del bar con una copa en la mano ligeramente apoyado en la barra, mientras que Al Roker indica amablemente a los clientes las escaleras por las que se sube al segundo piso del restaurante, y Jimmy Falon disfruta en otra mesa de uno de los famosos filetes del Peter Luger.



"Ninguno de ellos tiene covid", bromea Berson. "Todos se lo están pasando en grande".

