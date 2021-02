Rafa Nadal recibe la 'peineta' de una espectadora en el Abierto de Australia

Actualizada 12/02/2021 a las 08:31

Los cambios en el saque y los ejercicios de recuperación han servido para que Rafa Nadal no esté notando las molestias en la espalda que le atormentaron en los últimos días. Más le incomodó quizás lo que ocurrió en el último juego del segundo set, cuando una mujer que no paraba de cuchichear en la grada le hizo una peineta y tuvo que ser expulsada del estadio. El balear, que se rio de la situación y se lo tomó a broma, no se despistó ni una pizca y siguió quemando etapas en el Abierto de Australia al derrotar a Michael Mmoh por 6-1, 6-4 y 6-2.

Lo más curioso es que lo más destacable del encuentro ocurrió en la grada y es que cuando Nadal se disponía a sacar para ganar el segundo set, el partido se paró unos minutos porque alguien no paraba de hablar en la grada. Nadal, sorprendido por la situación, preguntaba qué pasaba, buscando al culpable. Cuando las cámaras la encontraron, era una mujer, que molesta por ser culpabilizada le hizo una peineta a Nadal.

El español se rio, por lo absurdo de la situación, y una vez se calmó la historia, sirvió un saque directo. La mujer en cuestión no había dicho su última palabra y cuando la organización se acercó a expulsarla, siguió dirigiendo peinetas a Nadal mientras salía del estadio.

La respuesta del balear fue servir otros dos 'aces' y tomar carrerilla para un partido que sirvió para olvidarse de la espalda y para descubrir lo inverosímil; que hay gente que odia Nadal. Su rival en tercera ronda será el británico Cameron Norrie o el ruso Roman Safiullin.