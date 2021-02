En las últimas horas se ha viralizado un insólito momento vivido en un juicio por videoconferencia en el estado de Texas, Estados Unidos.

El error era del abogado Rod Ponton. La puesta en marcha accidental de un filtro en la plataforma de videollamadas le hizo pasar un mal rato: "Estoy aquí, en vivo, no soy un gato", decía el hombre

El vídeo rápidamente se viralizó a través de todas las redes sociales, alcanzó cerca de 260 mil 'me gustas' y más de 100 mil retweets.

De acuerdo con The New York Times, el abogado dijo que si pudo hacer que el país se riera durante estos tiempos complicados por los que están pasando, se alegra de dejar que lo hagan a sus expensas.

“I’m here live, I’m not a cat,” says lawyer after Zoom filter mishap



“I can see that,” responds judge pic.twitter.com/HclKlAUwbM