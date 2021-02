La madre de Nacho Palau, contra Bosé

Actualizada 09/02/2021 a las 06:00

La relación entre Miguel Bosé y Nacho Palau fue completamente discreta durante los 26 años que duró. Sin embargo, la ruptura y el posterior juicio por la filiación de los hijos pusieron sobre la mesa las diferencias entre el cantante y el escultor. Ahora, la exsuegra de Miguel Bosé, Lola Medina, ha dado un paso al frente para defender a su hijo y para denunciar la situación que están viviendo sus nietos. La madre de Palau se mostró absolutamente decepcionada por el comportamiento de Bosé en la entrevista que dio en el programa de televisión 'Sálvame Deluxe'. "Miguel ha hecho mal las cosas al separar a cuatro niños que son hermanos. Ellos tenían un proyecto en común, eran pareja y quería tener niños. No es verdad que ellos no quisieran ser familia", afirmó Medina. "Fueron una familia hasta que empezaron a ir mal las cosas entre ellos. Nacho considera hijos a sus cuatro hijos, pero Miguel ha dicho que no, que solo a dos", subrayó. "Mi hijo estaba sometido a Miguel Bosé", llegó a asegurar la madre del escultor y considera que "no tenía capacidad de decisión y Miguel le desautorizaba".

La valenciana afirmó que la madre de Bosé, Lucía Bosé, "rechazaba por completo" el distanciamiento entre los hermanos y recuerda que "un día los cogió y se los llevó sin más, abandonando a los menores con Palau, sin ningún tipo de manutención". "Miguel ha dicho que a Ivo y a Telmo no los considera sus hijos", lamentó.

A pesar de todos estos reproches, no quiso entrar en descalificaciones directas al artista. Un día después de estas palabras, sorprendía la reacción de la hermana de Miguel Bosé, Lucía Dominguín, que acudía al mismo programa de televisión en la edición del domingo. "Yo tengo dos sobrinos por parte de Miguel Bosé y dos por parte de Nacho", aseguraba. La hermana del cantante explicó que mantiene una buena relación con Palau: "Somos vecinos y lo veo a menudo. Lo conocí cuando tenía 19 años, para mí es como un hermano". La exconcursante de 'Masterchef Celebrity' explicó que "esos niños tienen una fuerza juntos que ningún juez ni nadie le va a quitar. Los niños de Miguel y Nacho se ven por Zoom y juegan a través de internet. Tienen lazos muy fuertes entre ellos, nada los va a separar".

Además quiso defender a Bosé reflexionando sobre la situación. "Mi hermano siempre quiso que los cuatro se criaran juntos", y considera que si él ha dicho que solo tiene dos hijos "será por una cuestión legal". No dudó en dedicarle unas palabras a la madre de Palau aunque no llegó a nombrarla: "Que se metan en su vida privada le puede molestar pero solo cinco minutos, tiene muchas cosas que hacer, entre ellas cuidar a sus dos hijos". "Los niños no sufren las ausencias como los adultos. No es el niño pobre y el niño rico. Nacho tiene un poderío y una fuerza tremenda", puntualizó. "Esos niños en un futuro van a estar juntos", concluyó.