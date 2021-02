Cristiano celebra en familia su 36 cumpleaños

Actualizada 05/02/2021 a las 22:25

El portugués Cristiano Ronaldo celebró sus 36 años con una publicación en las redes sociales para agradecer el cariño de sus seguidores, recordando los equipos en los que ha triunfado y bromeando sobre su futuro al afirmar que no puede "prometer otros veinte años más".

"¡36 años, increíble! Parece que todo empezó ayer, pero este viaje está lleno de aventuras y de historias para recordar. Mi primera pelota, mi primer equipo, mi primer gol... ¡El tiempo vuela! De Madeira a Lisboa, de Lisboa a Manchester, de Manchester a Madrid, de Madrid a Turín, instalados en el fondo de mi corazón al mundo", escribió Cristiano Ronaldo junto a una foto con su pareja y sus cuatro hijos con una tarta con la bandera de Portugal.

El astro portugués se mostró cariñoso con todas las aficiones que le han apoyado en su carrera hasta convertirse en el máximo goleador de la historia del fútbol.

"He dado todo lo que pude, nunca me contuve y siempre he tratado de entregar mi mejor versión posible. A cambio, me disteis vuestro amor y admiración, vuestra presencia y un apoyo incondicional. Y por eso, nunca podré agradecerles lo suficiente. No podría haberlo hecho sin vosotros", señaló.

"Hoy estoy celebrando mi cumpleaños número 36 en mi vigésimo año como profesional. Lo siento, pero no puedo prometer otros 20 años más de esto, pero puedo prometer que, el tiempo que continúe, nunca recibirán menos del cien por cien de mi parte. Gracias a todos por vuestro apoyo y por vuestros mensajes. Significa mucho para mí y todos ustedes tienen un lugar especial en mi corazón", subrayó.