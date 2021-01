La fotografía de los Clinton y los Biden celebrando sin mascarilla es de 2016

Una fotografía compartida por Hillary Clinton el pasado 20 de enero, que la retrata mientras celebraba junto a su esposo Bill Clinton y el ahora presidente de EE.UU., Joe Biden, y su mujer, Jill Biden, se ha hecho viral luego de que usuarios criticaran la ausencia de mascarillas en la escena. Sin embargo, la imagen fue tomada en 2016 y no en 2021.



"Estoy tan emocionada de llamar a estas dos maravillosas personas 'señor presidente' y 'doctora Biden'", escribió Clinton al publicar la instantánea en Twitter y Facebook para celebrar el día en el que su correligionario demócrata asumió como mandatario.



De inmediato, usuarios en esa última red social confundieron la fotografía con hechos recientes y censuraron en varias publicaciones que los líderes políticos posaran muy cercanos y sin elementos de protección, sobre todo cuando Biden firmó una orden ejecutiva que ordena el uso de cubrebocas en edificios federales.



"Todos con tapabocas ante las cámaras - ninguno usándolos en las celebraciones privadas. Es todo lo que usted debe saber", aseguró uno de los internautas, mientras otro criticó: "Ajá. Ninguno con mascarilla. ¿Se venció al coronavirus desde que Trump perdió?".



La primera publicación, que solo conserva la foto en discusión y prescinde del mensaje escrito por Clinton, ya ha sido compartida más de 1.840 veces y alcanza un centenar de comentarios.



Otras entradas cuestionan las acciones del mandatario y ponen en duda la finalidad de sus nuevas normativas para contener la pandemia del coronavirus, como una en la que se escribió: "Me pregunto si esta foto fue tomada antes o después de que firmaras la orden federal sobre las mascarillas... ¿O ya lo olvidó?".



Lo cierto es que la imagen fue tomada el 28 de julio de 2016, cuando no circulaba el coronavirus, durante la Convención Nacional Demócrata de ese año en Filadelfia (Pensilvania), en la que Hillary Clinton fue nominada como candidata presidencial y Biden ejercía como vicepresidente de Barack Obama.

En un análisis de la imagen, que muestra a Clinton con los brazos erguidos en señal de celebración y a Biden acercándosele mientras va de la mano de su esposa, se ve junto al rostro del expresidente Bill Clinton un cartel formado por una H de color azul, logo que fue distintivo de la campaña "Hillary for America" en 2016.



A través de una búsqueda inversa limitada a ese año, se hallaron reportes de prensa que contienen la fotografía, como el publicado el 28 de julio por la revista The Week bajo el título "Hillary Clinton y Obama se hicieron reír anoche tras bastidores".



La publicación adjunta un enlace al perfil de "Hillary for America" en el repositorio de imágenes Flickr, donde a través de una búsqueda por el término "Filadelfia" se halla la instantánea original del fotógrafo Adam Schultz.



Según los datos atribuidos a la imagen en esa plataforma, esta fue tomada el 28 de julio de 2016 y no en 2021 como confundieron los internautas tras la publicación de Clinton la semana pasada.



Otra señal de la antigüedad de la foto, como apuntan varios comentarios en las publicaciones virales, es la diferencia notoria entre el vestuario y estilos de peinado, en el caso de las mujeres, con los usados en la ceremonia de investidura de Biden.



En la instantánea, Clinton usa un conjunto azul de chaqueta y pantalón y Jill Biden lleva puesto un vestido blanco acampanado, lo que contrasta con el abrigo vinotinto y traje púrpura que usó la líder demócrata en la ceremonia del 20 de enero y la gabardina cian y vestido a juego que llevó la nueva primera dama.



ORDEN EJECUTIVA PARA USAR LA MASCARILLA



Sentado en el Despacho Oval y con varias carpetas azules apiladas a un costado, Biden firmó el pasado 20 de enero delante de los periodistas y pocas horas después de haber jurado al cargo tres de las 17 primeras órdenes ejecutivas de su Gobierno.



"Algunas de las acciones ejecutivas que voy a firmar van a ayudar a cambiar el curso de la crisis de la covid y vamos a combatir el cambio climático de una manera que no lo hemos hecho hasta ahora", afirmó entonces el nuevo gobernante estadounidense.



Precisamente a la lucha contra el coronavirus dirigió Biden su primera orden ejecutiva, al establecer el uso de tapabocas y mantener la distancia física como requisitos obligatorios en las propiedades federales.



Incluso, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, explicó horas después que la orden de portar cobertor facial también regirá en medios de transporte público.



La Administración de Biden espera así desvincularse de la gestión de su antecesor, Donald Trump, e implementar una nueva estrategia para frenar la rápida expansión de la enfermedad, que en los primeros días del año ha alcanzado récords de contagios y fallecimientos en ese país.



Estados Unidos ya supera los 25,4 millones de casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y los 420.000 fallecidos por la enfermedad de la covid-19, de acuerdo con los más recientes recuentos independientes de la Universidad Johns Hopkins.

