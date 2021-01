Con Biden desaparece el 'botón rojo' de coca colas que puso Trump

Horas después de que el exmandatario Donald Trump abandonara la Casa Blanca, un misterioso botón rojo que había mandado instalar, no para emergencias, sino para avisar de que se había quedado sin su bebida favorita, la Coca Cola light, desapareció del escritorio que ahora ocupa el presidente de EE.UU., Joe Biden, en el Despacho Oval.



El detalle hubiese pasado desapercibido de no ser por una publicación en Twitter del comentarista político y presentador Tom Newton Duun, en la que llamó la atención sobre el dispositivo, que bien podría parecerse al temido botón para activar los misiles nucleares que en más de una película aparece en el despacho presidencial.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It's gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk