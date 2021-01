Lola Flores reaparece como protagonista de la nueva campaña de Cruzcampo

Actualizada 22/01/2021 a las 16:56

"¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar...". Así comienza 'Con mucho acento', un poderoso discurso con el que Lola Flores vuelve a las pantallas en 2021.

Mediante técnicas de inteligencia artificial, Cruzcampo ha hecho posible que, la que probablemente fuera la mayor influencer española del siglo XX, se dirija a las nuevas generaciones con un mensaje universal para poner en valor el orgullo de ser como somos, empoderando la diversidad y las diferencias que cada uno tenemos.

Según explica Cruzcampo en un comunicado, con 'Con mucho acento' aborda un tema de gran actualidad para el que elige a Lola Flores como icono de la diversidad, de la defensa de las raíces y del poder de lo auténtico frente a los clichés. "Si alguien entendió el acento en todas sus acepciones, si alguien conquistó el planeta gracias a su singularidad y carácter, esa fue Lola Flores. Un fenómeno cuya vigencia perdura intacta a pesar del paso del tiempo", comenta Esteban Velasco, responsable de la marca.

Añade que conseguir la voz, el rostro y los gestos de la artista, que todos tenemos tan presentes, ha supuesto todo un reto técnico para el que han sido necesarias horas y horas de material audiovisual, más de 5.000 imágenes, y un minucioso proceso de composición y postproducción, en el que Cruzcampo ha contado con la involucración personal de sus hijas. Lolita y Rosario Flores han asesorado y participado para darle forma hasta llegar al resultado hiperrealista de 'Con mucho acento'.

El acento es nuestro tesoro, no lo perdamos nunca. #ConMuchoAcento pic.twitter.com/ijkWSBRttK — Cruzcampo #ConMuchoAcento (@Cruzcampo) January 21, 2021

En el discurso, Lola va desgranando la importancia de manosear las raíces para conseguir la mejor versión de uno mismo, a través de expresiones llenas de poderío: "Acento es que se te vean las costuras y los dobladillos, que se te escuche hasta el hipo. Da igual si eres de la Conchinchina o de la Línea de la Concepción [...], manosea tus raíces, que de ahí siempre salen cosas buenas". Las encargadas de recoger este legado son las nuevas generaciones, representadas por el proyecto nacido en la Escuela de Arte de Sevilla, 'Habla tu andaluz', los responsables de la música electrónica y folklore andaluz que acompaña el spot, Califato 3/4, y la joven artista María José Llergo, que conversa con Lola al final de la pieza.

"Hablar con Lola ha sido algo precioso. Como si hubiera tenido el privilegio de conocerla. Compartir el espacio-tiempo con ella es algo que solo podría pasar en un sueño y aquí", comenta la cordobesa acerca de su participación en el proyecto. Llergo, que está triunfando gracias a su mezcla de flamenco y aderezado con todo tipo de sonidos, explica que "para mí el acento es una herramienta para descubrir el mundo de una forma personal, poniendo el foco en lo que yo he vivido, en mi tierra. Es algo tan grande que no se puede fingir, no se puede imitar. Es algo que toca, que te marca y te engrandece".

'Con mucho acento' es un proyecto que comenzó a gestarse hace muchos meses, y que también se ha visto afectado por la aparición de la pandemia. "Era 12 de marzo cuando estábamos rodando en Málaga junto a María José Llergo y el resto de protagonistas, entre incredulidad e incertidumbre ante lo que estaba por venir", explica Esteban Velasco. Fue a los pocos días cuando Cruzcampo decidió aplazar el lanzamiento de 'Con mucho acento', y centrar todos sus esfuerzos en el movimiento social de apoyo a la hostelería #FUERZABAR, aportando millones de cañas a bares y restaurantes, y creando piezas publicitarias --como aquella caña que caía a cámara lenta-- que se convirtieron en virales el año pasado.

"Estos meses nos han cambiado a todos. Hemos vuelto a la raíz y aprendido a valorar lo importante, a buscar en nuestra esencia para sacar lo mejor de nosotros mismos. El mensaje que nos transmite Lola cobra incluso más relevancia y actualidad tras lo sucedido", comenta la directora de marketing de Heineken España, familia a la que pertenece Cruzcampo, Marta García.

La marca destaca que 'Con mucho acento' busca poner los estereotipos patas arriba y abandonar definitivamente ciertos estigmas alrededor del acento. "El acento está presente en todos los aspectos de la personalidad y todos, sin excepción, tenemos uno. El nuestro, como cerveza que nació hace más de un siglo en Andalucía, bebe del estilo de vida del sur, la cultura y la diversidad de esta tierra y, lejos de esconderlo o disimularlo, lo mostramos orgullosos. 'Con mucho acento' invita precisamente a que todos valoremos y celebramos nuestro acento propio, sea cual sea", explica Velasco.