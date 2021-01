Bertín Osborne y Fabiola se separan tras 20 años juntos

Actualizada 18/01/2021 a las 07:49

El 2021 se estrena con una separación poco esperada, no porque no existieran diferencias entre la pareja, sino por la capacidad de ambos de superarlas que habían demostrado hasta el momento. Bertín Osborne y Fabiola Martínez han puesto punto final a su relación tras dos décadas de amor. El presentador confirmaba ayer la noticia mediante un comunicado a Viva la Vida, de Telecinco, en el que asegura que no había un motivo concreto, sino problemas de convivencia.



“No hay, ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y sí la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades”, explica el cantante en el comunicado, en el que asume toda la responsabilidad sobre los motivos que han dado lugar a esta decisión.



Osborne no duda en dedicar cariñosas palabras a la que ha sido su compañera de vida durante los últimos 20 años y con la que tiene dos hijos, Kike y Carlos, de 14 y 13 años, respectivamente: "De Fabiola solo puedo decir que es una persona maravillosa, una gran compañera, estupenda mujer y como madre es, literalmente, única". Bertín y Fabiola se conocieron en el año 2001. Fue un amor a primera vista. Cinco años después, en 2006, se casaban en Sevilla en una romántica ceremonia rodeados de sus familiares y amigos. Desde el nacimiento del primogénito de la pareja, ambos han estado volcados en la búsqueda de terapias y soluciones para mejorar la calidad de vida del pequeño, que padece parálisis cerebral.