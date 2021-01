Un olvido de casi 200 millones....

Actualizada 15/01/2021 a las 06:00

¿Quién no ha olvidado alguna vez la clave del cajero o del móvil? Si es momentáneo, el fallo de memoria no es trágico. Todo lo contrario de lo que le ocurre a Stefan Thomas, que se devana los sesos tratando de recordar la contraseña única que protege su tesoro en criptomonedas. Si no lo logra, verá cómo se esfuman casi 200 millones de euros. Es la fortuna en bitcoins de este ingeniero que no da con una clave perdida desde 2011. Ha gastado ocho intentos de los diez posibles. Si no acierta, perderá los 7.002 bitcoins que obtuvo cuando su valor era bajo, unos 35.000 euros, y que hoy suponen unos 181 millones.

Programador de origen alemán residente en San Francisco, Thomas contó al 'The New York Times' su desesperante caso. Si falla sus dos intentos restantes de acceso al IronKey, el disco duro con las claves privadas de la billetera digital con sus bitcoins y que ahora le obsesiona, su criptocuenta se bloqueará para siempre. Como tantos propietarios de bitcoins, Thomas se hizo con ellos cuando creía que no tenían futuro y apuntó la contraseña en un papelito que pronto desapareció. Probó de todo, pero ningún recurso mnemotécnico funcionó; ni la fecha de nacimiento, su nombre o la matrícula del coche. "Me acostaba y pensaba en la clave. Volvía al ordenador con una nueva estrategia. No funcionaba, y me desesperaba de nuevo", explica. "Bitcoin es un sistema descentralizado. No hay a quién llamar para obtener una nueva contraseña. Las opciones de recuperarla son escasas", lamenta Thomas, que sí desbloqueó otros monederos digitales. Ha colocado su IronKey en una "instalación segura" esperando que los criptógrafos puedan desbloquearlo. Thomas recibió sus 7.002 bitcoins en pago por un vídeo sobre la criptomoneda en 2011.

Cada unidad costaba entonces entre uno y cinco euros. Diez años después, cada bitcoin vale 28.000 euros. Su caso no es único. Según 'Chainalysis' hasta el 20% de los 18,5 millones de bitcoins que existen están perdidos o bloqueados por el extravío de las claves. Ese criptodinero convertido en éter digital sumaría la friolera de unos 115.000 millones de euros, unos 140.000 millones de dólares. Un fatal olvido que tratan de remediar empresas como Wallet Recovery Services, dedicada a la recuperación de carteras digitales y que por un apetitoso porcentaje busca y rescata las claves que convertirían en millonarios a sus clientes. La demanda de sus servicios se ha triplicado en un mes. La mayoría de sus clientes adquirió sus bitcoins cuando nadie confiaba en que los criptoactivos alcanzarían un valor inimaginable. Creada en 2008 por Satoshi Nakamoto, el bitcoin valía hace una semana casi 33.400 euros. Cuando se adquiere, el sistema otorga al comprador una clave privada y única. La divisa virtual, que no está ligada a ningún país o banco, es muy volátil y en su especulativo y fluctuante mundo se puede ganar o perder mucho dinero.