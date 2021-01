Juan Muñoz, ex de 'Cruz y Raya': "José Mota es mala persona, nunca fuimos amigos"

Actualizada 07/01/2021 a las 09:55

Forman parte de la historia del humor español y están en la lista de grandes parejas artísticas como 'Martes y trece' o 'Los morancos', pero a día de hoy Juan Muñoz y José Mota, el dúo 'Cruz y Raya', mantienen diferencias insalvables y no se hablan.

Juan Muñoz ha concedido unas palabras a la revista 'Semana' en las que no se ha cortado lo más mínimo y ha dicho sobre su excompañero: "No puedo aguantar más, he callado muchos años y ya es hora de decir la verdad sobre ese señor, que se llama José Mota, y que ha sido incapaz de darme el pésame, sabiendo que mi madre murió hace un mes. Es la gota que colma el vaso. Han sido muchos desprecios, muchas cosas que me hicieron daño y que he guardado en silencio muchos años".

Se refiere a la muerte de su madre, Teresa, y el total desinterés de Mota ante su dolor. Algo que, como dice, ha colmado el vaso.

"A ese chico le he ayudado más yo que él a mí. Y quiero que la gente se entere de lo mala persona que es. Nunca fue mi amigo, es muy duro reconocerlo, porque es el padrino de mi hijo, pero jamás se ha preocupado de su ahijado. Creo que no le ha visto desde que hizo la Primera Comunión. José es muy prepotente. Yo he sido siempre el mismo, pero a él le cambió el dinero y la fama. No tiene ni la mitad de dignidad que yo. Hay personas que somos vocacionales y otros que van a por el dinero", dice también Muñoz sobre el investigador de 'Mask Singer'.

En cuanto a sus inicios, asegura: "Era mecánico de panadería. Yo estudié Arte Dramático, hablo tres idiomas, toco el piano y la guitarra, he dirigido dos películas… ¿Quién se cree que es? Le falta humildad. Tonto de mí, en un momento de nuestras vidas me engañé a mí mismo creyendo que en José tenía un amigo, cuando nunca lo fue".

Sin embargo, y a pesar de su amargura, no sabe dónde está el inicio de su distanciamiento. "No lo entiendo, nunca le hice el menor daño. Llevamos 17 años sin Cruz y Raya, un dúo que funcionaba a la perfección, y mucha gente me pregunta todavía el porqué de aquella ruptura. No sé qué contestar".

En cuanto a la posibilidad de ser el propio Juan el que se pusiera en contacto con Mota, asegura: "¿Para qué? No merece la pena. Además, me tiene bloqueado. Su corazón lo tiene en el banco. Estoy muy dolido con José. Me ha demostrado que es un mal tipo. Y me cuesta creer que tenga amigos. Es más, hay un dicho: 'no tiene más parientes que sus dientes'. Le califica perfectamente".

