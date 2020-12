Unas navidades con turrón, villancicos y videollamadas

Actualizada 21/12/2020 a las 06:00

Existen dos tipos de personas; las que, junto a su familia, celebran las fechas festivas -24, 25, 31 y 1- en pijama de motivos navideños y las que se arreglan cubiertos de lentejuelas o terciopelo. Este año, a pesar de la pandemia y gracias a la tecnología, podemos seguir celebrando unos días tan señalados con la familia o amigos siguiendo las propias tradiciones, pero a distancia.

El uso de las pantallas, como se ha demostrado durante el confinamiento, ha sido una vía para poder continuar la rutina desde casa. Las clases online, el teletrabajo o conciertos se han visto en streaming estos últimos meses en los que la pandemia ocupaba nuestra realidad. Aunque estas navidades podamos hacer uso de dispositivos electrónicos para estar “cerca” de los nuestros, no hay que dejar a un lado los detalles más técnicos. Álvaro Bonet, especialista en Producción Audiovisual y profesor en la Universidad de Navarra -además de trabajar profesionalmente en ámbitos audiovisuales-, señala que es importante cuidar el plano de la videollamada. Un plano medio (desde la cabeza hasta la cintura) hará que se transmita una mayor sensación de cercanía con la persona que está al otro lado de la pantalla. Muchas veces, al llamar a través de una videollamada, se realizan comentarios como “te veo bien” o “te escucho cortado”. También hay que preguntarse “cómo se nos ve a nosotros. Debemos estar en un lugar donde la iluminación sea la correcta”, bastante iluminado, nada de colocar el dispositivo a contraluz porque eso dificultará que la otra persona pueda ver con claridad, explica Bonet.

Continuando con la elección del lugar en el que realizar la videollamada, es bueno, según Bonet, que se vea ese lugar de la casa donde, normalmente, se juntan la familia o amigos. Cada persona conoce el salón de sus padres, hermanos o amigos, por lo tanto, que esa videollamada se realice en el lugar común “ayudará a que tengamos un poco menos de morriña”, aclara Bonet. Una vez se ha instalado la persona, en un lugar cómodo, es hora de disponer el dispositivo. Puede ser desde un ordenador de mesa con una webcam, hasta una tablet o un móvil. Éste último es un dispositivo periférico al que la mayoría de personas tienen acceso. Por lo tanto, es la recomendación que Álvaro Bonet hace. Se trata de colocarlo ante un trípode o una improvisación del mismo en caso de no tener. Por ejemplo, apoyado en unos libros. Siempre cuidando que ambas partes puedan verse con claridad. En una comida familiar o con amigos, en circunstancias comunes, se entrecruzan conversaciones entre los distintos integrantes. Esto en persona, es algo factible, pero no a través de una videollamada. Álvaro Bonet propone que uno de los participantes de la llamada sea quien organice turnos de palabra para que todos se puedan entender fácilmente y tengan su espacio en ella. Esto último es importante en opinión de Bonet, y es que, ya que este año quizá hay gente que no se va a ver, “deben aparecer todos los integrantes de la unidad familiar en la llamada, aunque sea un momento”, comenta. Desde el más mayor hasta el más pequeño. “Estas cuestiones van a fortalecer esa sensación de estar juntos”, clarifica Bonet.

La plataforma que recomienda este experto en producciones audiovisuales es Zoom. Se trata de una aplicación gratuita, compatible con cualquier dispositivo con cámara y conexión a Internet, que permite hacer reuniones o llamadas de hasta 40 minutos y de 100 participantes. También tiene la opción de compartir la pantalla, es decir, reuniones de uno en uno o con grupos amplios de personas y compartir la pantalla del dispositivo para que los demás puedan verla.

LA PLATAFORMA Y MÁS

Las ventajas que ofrece Zoom para Álvaro Bonet son varias. La primera es que con esos 40 minutos el tiempo será reducido pero de calidad, así se aprovechará al máximo ese espacio compartido con familiares o amigos que están en otro lugar. La cosa puede cambiar si, en lugar de realizar una videollamada entre unidades familiares más o menos amplias, se realiza con alguien que pasará estas fechas solo. Quizá ahí pueda haber espacio para realizar una segunda llamada una vez la aplicación cierre la sesión por haber alcanzado los 40 minutos, “queda en circunstancias de cada uno. Hay que aprovechar las nuevas tecnologías y las posibilidades que ofrecen”, apunta Bonet. Este experto propone además pasar más tiempo con tu unidad familiar que con dispositivos electrónicos o tecnología. Pero en ese momento de uso para ver a los demás, es importante que si se quiere hacer partícipes a los más mayores hay que asegurar primero que tengan acceso a esas nuevas tecnologías. Alguien que conviva con ellos o que acuda con asiduidad a su domicilio por diferentes motivos podría acercarse días antes de la fecha señalada para la llamada para explicar cómo sería el funcionamiento, “realizar una especie de ensayo”, recalca Bonet.

Continuar con las tradiciones navideñas que realice cada familia puede ayudar a crear ese sentimiento de cercanía. Una de las cosas que Álvaro Bonet va a realizar estas navidades son unas ‘Fiestas Familiares’. Entre estas ideas puede haber concurso de decoración de galletas navideñas, actuaciones de los propios miembros de la familia -si alguien tiene experiencia cantando, tocando la guitarra, actuando, etc.-, concurso de decoración navideña o similares. Se trata de proponer actividades para que la noche sea más entretenida. Aunque las fechas más señaladas sean el 24, 25, 31 de diciembre, 1 y 6 de enero, Bonet aconseja que las reuniones familiares por vía telemática no se reduzcan simplemente a esos días, así todos se verán más acompañados y “de esto aprendimos mucho en el confinamiento, tras ello queríamos estar con los nuestros”, recuerda Bonet.

Como cada año, las unidades familiares deben dividirse estas fechas para pasar días con su familia y con la familia política. No es diferente en esta situación. Para Bonet lo mejor es seguir haciendo esto, pasar un día con unos y otro con otros -por videollamada- para no tener que “andar con prisas e ir rápido. Seguir eligiendo”, destaca Bonet.

10 consejos

1 Los detalles técnicos son importantes. Elegir el formato, la plataforma y el lugar. Además de la iluminación y el plano.



2 Elegir un lugar conocido por todos para la videollamada. Así se crea una sensación de cercanía.



3 Organizar turnos de palabra. Para que todos los integrantes puedan tener su momento para hablar.



4 Intentar aparecer todos en la videollamada. Ya que este año no hay reuniones presenciales.



5 Pasar solo un rato, pero que sea de calidad. No estar toda la noche dependiendo de un dispositivo.



6 Continuar con las tradiciones familiares navideñas. Así no habrá sensación de distancia.



7 Organizar “fiestas familiares”. Disfrutar en familia con un concurso de galletas, actuaciones u otros.



8 Ensayar antes con los más mayores. Para que puedan ser partícipes.



9 Que las llamadas no se reduzcan solo al 24, 25, 31 y 1. Los días siguientes también son importantes y tampoco podrá haber encuentros.



10 Pasar un día con tu familia y otro con tu familia política. No ir con prisas por querer llamar a las dos partes y así pasar tiempo centrándose en unos.