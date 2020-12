La hija menor de Steve Jobs no quiere la fortuna de su padre

Actualizada 14/12/2020 a las 06:00

Eve, la hija pequeña de Steve Jobs ha debutado como modelo publicitaria a sus 22 años, protagonizando la campaña de la firma de cosméticos Glossier. Ella misma ha compartido en su perfil de Instagram -que cuenta con 170.000 seguidores- una de las imágenes de la sesión, en la que aparece bebiendo una copa de vino en una bañera llena de burbujas y luciendo el lápiz de labios de la marca.

A pesar de que el patrimonio familiar de la heredera de Apple está valorado en más de 20.000 millones de euros, la menor de los Jobs quiere labrarse su propio futuro tanto en la hípica como en el mundo de la moda. Según su madre, Laurene Powell-Jobs, Eve no heredará la fortuna de su padre porque no cree en "la acumulación de riqueza". Eso no significa que no vaya a invertir su dinero en labrar un buen futuro a sus hijos.

En 2016, la viuda de Jobs le compró un lujoso rancho de 11 millones de euros en Wellington (Florida), donde Eve, experta en saltos de hípica, puede entrenar en un espacio con aire acondicionado lo suficientemente grande para 20 caballos y una pista de saltos. La hija del creador de Apple nació en 1998, el mismo año de lanzamiento del iMac, y hasta ahora ha destacado por sus innumerables éxitos y talentos. Se encuentra entre las mil jinetes profesionales menores de 25 años del mundo. Se graduará en la Universidad de Stanford el próximo año. Con dos años empezó a montar a caballo y a entrenar de manera profesional a los seis años.

Eve ha conseguido grandes trofeos en los concursos hípicos internacionales y compite junto a otras amazonas de renombre como Mary-Kate Olsen, Jessica Springsteen y la hija de Bill Gates, Jennifer. A las competiciones acude en uno de los aviones privados de la familia y este verano fue vista en la costa francesa junto a su madre a bordo de un lujoso yate.