Thalía piensa en volver a la actuación y fantasea con abrir una taquería en Nueva York

Thalía ha tenido un 2020 imparable pese a la pandemia y no deja de reinventarse a través de su música, redes sociales, negocios y sueños, como el de abrir una taquería en Nueva York o volver a la actuación. "Me encantaría regresar en algún tipo de formato", dijo este martes en entrevista con Efe.

Han sido muchos los rumores del regreso de Thalía Sodi (Ciudad de México, 1971) a las telenovelas y ella se ha cansado de repetir que eso es algo que ha quedado en su pasado, sin embargo, ahora le interesa probar proyectos más acordes a los tiempos actuales como las series.

"Las telenovelas ya fueron lo que me cimentaron en su momento, ahora estamos en otra era y estamos abiertos a diferentes proyectos", menciona la artista, de 49 años, quien asegura que se ha negado numerosas veces a que se lleve a cabo alguna bioserie suya.

Lo que sí es claro es que le encanta reinventarse y como persona y artista siempre ha buscado salir de su zona de confort para aventurarse y probar nuevas rutas profesionales.

Por un lado su imparable producción musical, un espacio en el que le ha tocado renovarse constantemente y que este año explotó al máximo con colaboraciones tan diversas y juveniles como románticas.

"Cuando siempre haces lo mismo ya no hay reto, ya no hay 'excitement' (emoción) ni 'sexyness' (sensualidad). A mí me gusta empujar y las colaboraciones me gustan porque aprendo de ese compañero con el que estoy trabajando", dice convencida.

Tan solo este año colaboró con artistas como la drag queen brasileña Pabllo Vittar, la mexicana Sofía Reyes, la colombiana Farina, el puertorriqueño Myke Towers y unos cuantos artistas más.

Sin embargo, también disfruta su carrera en solitario y recientemente lanzó un tema navideño sola, y confiesa que está preparando un nuevo disco para el próximo año.

"Me encanta también estar sola y cantar mis cosas y mis estilos, ese estilo Thalía que puede ir de lo más dulce y lo más suave a lo más agresivo y desquiciado", señala Sodi, quien asegura estar "creciendo como persona, como intérprete y como mujer de negocios".

Y es que es difícil para ella pensar en algo en lo que no haya incursionado, pero en contraste con ello siempre tiene algo nuevo que hacer.

"Me falta poner un puesto de tacos, no creas que no se nos ha pasado por la cabeza a mí y a Tommy (Mottola, su marido), acá en Nueva York un mega puesto delicioso con sus taquitos al pastor y sus gringas ¡wow!, eso será en otro capítulo de mi vida, pero hay muchas cosas que quiero hacer", dice la imparable cantante.



APOYAR CAUSAS: LATIN GRAMMY IN THE SCHOOLS

Los temas sociales tampoco se le han escapado a la intérprete de 'Arrasando'. Es por eso que ahora será parte de la tercera edición de la iniciativa Latin Grammy in the Schools, un programa que busca impulsar a jóvenes de Latinoamérica a seguir sus sueños en la música.

"(Mi labor) es la de promover este tipo de actos tan fabulosos como este de la Fundación Cultural de los Latin Grammy y se me hace fantástico que puedan ayudar a tantos estudiantes con donaciones de instrumentos y llevando a artistas, productores, compositores a que platiquen de sus experiencias y que puedan servir de enseñanzas", dice Thalía, quien inicio estudios artísticos a los cuatro años.

El programa beneficiará a dos escuelas a la vez. Una en la Ciudad de México y otra en Corpus Christi, Texas, en la que estudió la fallecida cantante Selena Quintanilla.

El evento será transmitido por la cuenta oficial de Youtube de los Latin Grammy el 10 de diciembre.

Para Thalía, estos proyectos y el acceso a la tecnología en la actualidad son una muestra de que cada vez hay más oportunidades para los jóvenes de acercarse a la cultura.



THALÍA Y LA PANDEMIA

Como parte de todo lo inusual e inesperado que sucedió este 2020, Thalía, quien no es muy asidua a dar su opinión política en público, se pronunció en redes a inicio del año en curso para hacer una dura crítica al Gobierno actual sobre la manera en la que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, gestionaba la pandemia.

Pese a ello, Sodi asegura que su intención no es hablar de política, sino de las cosas que como ser humano le inquietan y por eso también ha formado parte de campañas en contra la violencia de género, por ejemplo.

"Yo hablo de lo que a mí me preocupa pero no de política. Mi bandera es la unión musical, entretener a la gente, pero también es hablar de las cosas que a mí me vibran. Como que hay que usar nuestra máscara, el gel, protegernos. También me preocupa como madre de una adolescente su seguridad, obviamente tengo que hablar de eso (violencia contra las mujeres)", señala.

Por último, Thalía confiesa que ha sido un año de aprendizajes y aunque se mantendrá paciente para lo que venga en el 2021, ya tiene muchos planes en la música "y muchas sorpresas" que no puede esperar para mostrar a sus seguidores.