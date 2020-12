De Jane Fonda a Selena Gómez, la Navidad entra ya en todas las casas

Actualizada 04/12/2020 a las 14:13

La Navidad ya está llamando a la puerta. De Jane Fonda a Selena Gómez, pasando por la reina de los villancicos Mariah Carey, Marc Jacobs o Chiara Ferragni, las celebrities decoran su hogar de la manera más sencilla a la más barroca, aunque sean conscientes de que esta no será una Navidad como la de otros años.

Las redes sociales son el escaparate de tendencias en las que actores, actrices o músicos demuestran que la Navidad ha entrado en sus casas, el lugar donde este año pasaremos más tiempo debido a las circunstancias sanitarias.

La actriz Jane Fonda no ha dudado en colocar en uno de los rincones de su hogar un magnífico árbol, junto a la salida al jardín, repleto de corazones rojos, y con adornos con mucha historia, como una curiosa bola que contiene en su interior un pequeño Belén.

La protagonista de "A la mañana siguiente" se ha detenido con detalle en mostrar los adornos más significativos del árbol, en el que incluye una imagen de su perro y la de un pulpo.

"Desde que vi "My Octopus Teacher" me enamoré de los pulpos, así que encontré esta bola de pulpo". Un árbol del que penden adornos de sus viajes, bolas que realizó mientras rodaba “Barefoot in the Park” ("Descalzos por el parque"), una decoración llena de emoción e historia.

Dorado y plata es la opción que ha elegido la cantante Mariah Carey para decorar el árbol, la reina de los villancicos en estas fechas en las que ya es la que más descargas acumula, sin que estemos en las fechas claves de su famoso "All I Want For Christmas is you".

Precisamente, esa es la canción que ha utilizado la italiana Chiara Ferragni nada más terminar de colocar las luces del árbol. La influencer se ha sentado con su hijo Leone y con la música a todo volumen han disfrutado de las luces que, en un alarde de imaginación, forman el color de la bandera italiana, verde, blanco y rojo, una manera de homenajear a su país.

Este año, la Navidad se vivirá de manera muy especial en casa de Ferragni, ya que está embarazada de su segundo hijo, una niña que nacerá en la primavera del año que viene.

Pero para excesos decorativos los que se ha encontrado el diseñador Marc Jacobs al llegar a casa, donde su marido, Char Defrancesco, ha colocado renos hasta en el tejado.

El creador, muy dado a los excesos, no ha podido reprimir su sorpresa en las redes sociales donde ha comentado a sus seguidores: "Mi marido ha estado añadiendo espíritu navideño (en casa). Podéis imaginar mi sorpresa cuando vi esta exhibición en el tejado".

Más austera, la cantante Selena Gómez posa junto a un sencillo árbol y su mascota en un rincón de su hogar. Mientras, su compañera de profesión Katy Perry, divertida, ha decidido convertirse en árbol en lugar de colocar uno en un rincón de su casa.

"¿Por qué cortar el árbol cuando puedes SER el árbol?", dice en su Instagram, mientras luce un disfraz de fieltro cuajado de bolas y guirnaldas, con muchos regalos a sus pies.

Sin gran profusión de detalles, Ariadna Grande ha decorado su casa con pequeñas luces que iluminan un pequeño trineo de madera, un rincón acogedor para mirar la luna desde los grandes ventanales a través de los que se contempla el exterior.

Una decoración que ellos ya llevan adelantada y a la que sin duda se unirán muchos hogares.