Keanu Reeves celebra una fiesta junto a 300 personas

Actualizada 14/11/2020 a las 06:00

Con una fiesta en la que participaron más de 300 personas pese a la epidemia de coronavirus, el actor estadounidense Keanu Reeves celebró en los estudios alemanes de Babelsberg, en la localidad de Potsdam limítrofe con Berlín el fin del rodaje de Matrix 4, la última película de la saga de ciencia ficción creada por las hermanas Wachowski. Según revelan este viernes varios medios germanos, en la madrugada del jueves se juntaron en uno de los estudios de la mítica sede cinematográfica 110 comparsas y los 200 integrantes del equipo de filmación para rodar la última escena que quedaba pendiente de la película, una fiesta que, una vez apagadas las cámaras, continuó para celebrar la conclusión de la película.

Mientras algunos medios alemanes como el tabloide Bild, rey de la prensa amarilla en este país, aseguraron que se trató de un guateque ilegal que atentó contra las restricciones dictadas para combatir la epidemia, la dirección de los estudios dejó claro que la fiesta formaba parte del rodaje. "Se trataba de la escena de una 'party' y los participantes no hicieron sino brindar después por el final de la película", declaró Christoph Fisser, director de los estudios en los que acostumbran a rodar numerosas productoras estadounidenses y por los que han pasado estrellas como Brad Pitt, Tom Hanks o Jennifer Lawrence. El rotativo Bild había denunciado que los comparsas no eran sino invitados al guateque final y que, según afirmaciones de uno de ellos, en ningún momento estuvieron funcionando las cámaras de rodaje. Las autoridades sanitarias de Potsdam, entre tanto, han anunciado que investigarán lo sucedido.

Fisser aseguró a la prensa que todos los participantes en el rodaje ha sido sometidos a test periódicos de coronavirus. "Todo el equipo ha sido sometido a controles", afirmó el director de los estudios con más de cien años de historia. Los comparsas tuvieron que hacerse dos pruebas PCR antes de ser aceptados y un test rápido para participar en la escena final. "De otra manera no habríamos podido asumir la responsabilidad", señaló Fisser, quien subrayó que los actores se sometieron a pruebas diarias de coronavirus para comprobar que no se habían infectado. Añadió que la escena final de la fiesta fue rodada con cuatro cámaras y que todos los técnicos llevaban mascarilla. No fue hasta el final y cuando había acabado el rodaje cuando se la quitaron para brindar.

El ayuntamiento de Potsdam destacó que no se ha producido por el momento denuncia alguna contra el rodaje por una posible violación de las restricciones para combatir el coronavirus y destacó que los estudios habían sido dotados de sistemas de ventilación con filtros víricos. "Según nuestras informaciones se han llevado a cabo semanalmente entre 700 y 800 test de coronavirus", dijo un portavoz municipal. El rodaje de Matrix 4 tuvo que suspenderse el pasado mes de marzo cuando se produjo la primera gran oleada de coronavirus y se retomó después del verano.