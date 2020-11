J Balvin en Instagram: "No me gusta actuar ni fingir felicidad"

Actualizada 05/11/2020 a las 11:17

Las grandes figuras del mundo de la música no están exentas de sufrir periodos de decaimiento, al igual que el resto de los mortales. Es más, su ajetreada vida y el poco tiempo que pueden dedicar a su vida personal suelen derivar en situaciones complicadas.

El último rostro conocido que ha confesado en sus redes estar pasando por un periodo delicado a nivel emocional es el cantante J Balvin, al que recordamos por temas recientes como 'Con altura', junto a la cantante Rosalía, que se ha sincerado en Instagram con todos sus seguidores, y no por primera vez.

El año pasado, el cantante ya admitió que sufrió depresión y ansiedad durante largos meses hasta que buscó ayuda profesional. Sin embargo, esas dos patologías han vuelto a desequilibrar su salud mental.

Mediante sus historias de Instagram, ha compartido un vídeo donde explica a sus seguidores que este ha sido el motivo por el cual ha estado "perdido en las redes sociales".

"No me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo la felicidad, que todo está perfecto, porque soy un ser humano como cualquier otro. También soy frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes", ha declarado el artista.

En la despedida, el interprete de La luz ha agradecido todo el apoyo que ha recibido y ha asegurado que "cuando pase toda la tormenta", volverán a verle haciendo bromas como siempre.

