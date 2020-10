Vanesa Martín: "No me preocupa que me busquen novias"

Actualizada 25/10/2020 a las 06:00

Sacar un disco ahora es una locura, ¿pero qué voy a hacer si durante el encierro tenía las emociones a flor de piel y no paraba de escribir?", se pregunta Vanesa Martín. Semiconfinada, disciplinada, "pero también harta y rebelada", la malagueña lanza 'Siete veces sí', donde expresa su "necesidad de volar, de agarrar el coche e ir a dónde te lleve la vida, y el deseo de que pase pronto toda esta locura".

-¿Qué le asfixia?

-La realidad tan angustiosa que estamos viviendo, el no poder hacer planes de futuro con respecto a una gira. Hay mucha gente en el sector que lo está pasando fatal. Parece que la música fuera un arte menor.

-¿Está pagando la cultura los platos rotos?

-Yo así lo siento. La cultura es compañera y aliada en momentos difíciles. Músicos y actores hemos colgado gratuitamente monólogos y canciones. Yo me asocié con Cruz Roja... Pero luego no se está ayudando lo suficiente al mundo de la cultura.

-De todas las mujeres que habitan en usted, ¿cuál ha emergido con la pandemia?

-La más rebelde. La más reivindicativa. A mí la pandemia me ha demostrado que somos más vulnerables de lo que pensamos, pero también más fuertes. Yo no tengo miedo, tengo conciencia social y creo que a veces matamos moscas a cañonazos. La están pagando con la cultura. Y también con la hostelería. Cerramos una calle y la de enfrente está abierta.

-¿Su conciencia social pasa por defender públicamente una opción política?

-Ahora mismo veo cosas buenas y malas en ambos lados. Lo único que pido es que nuestros políticos tengan más sentido común y menos guerras entre ellos, porque esto ya parece una feria.

-¿Es de las que se crecen ante la adversidad?

-Me sale una fuerza que a mí misma me sorprende. Mi madre trabaja en un hospital. Durante la primera ola de la pandemia metía 12 y 14 horas diarias y decía: "No me duelen ni las piernas". Era de la adrenalina que tenía por querer salvar, por querer cuidar. A mí me pasa un poco lo mismo.

-Dicen que su seguridad sobre un escenario en sus comienzos no era normal.

-Eso dicen, pero yo por dentro estaba hecha un flan. Lo que pasa es que mis padres nos han educado en no venirnos abajo y en creer en nosotros mismos.

-"Sabes que yo no he buscado en la arena el lodo", advierte en una de sus canciones. No es de enfangarse...

-Nada. Nunca busco un problema donde no lo hay. Tengo mis rabietas, pero me duran muy poco.

-También canta que "el tiempo al pasar duele". Y en noviembre cumplirá 40 años. ¿Hay vértigo?

-Ja, ja, ja... Hay más añoranza y nostalgia que vértigo. Porque mentalmente no me veo yo con esta edad. Y físicamente me dicen que aparento mucho menos. Mi energía se quedó en los 28. Para mí la edad va en el corazón. Yo huyo de todas las etiquetas y la edad es una etiqueta más.

-Hablando de etiquetas, no paran de buscarle novias...

-No me preocupa lo más mínimo. No hablo de mi vida privada porque quiero que se siga hablando de mi música. Vivo libremente lo que siento como lo siento.

-Pablo Alborán salió hace poco del armario. Algunos en las redes esperan que usted también se defina.

-Eso me parece absurdo, porque yo llevo muchos años hablando con total libertad, defendiendo que cada uno se enamore de quien quiera. He hecho un vídeo precioso con Adriana Ugarte donde cuento la historia de amor entre dos chicas... Hay gente que no para de querer saber, pero mi parcela privada es mía. Y, en cuanto a libertad, creo que está bastante claro mi mensaje.

-Que no importa el sexo, que la cosa es amar.

-Efectivamente. Lo de Alborán me parece fantástico porque él ha sentido esa necesidad de decirlo. Pero cada uno debe actuar según su corazón le bombee. Odio a los jueces de la moral. Nos hacen falta personas felices.

-¿A qué otras cosas, aparte de la música, diría siete veces sí?

-A mi familia. A amar con total libertad. A volver a subirme a un escenario, sin duda. Y a la vida en su máxima expresión. Me encanta vivir.