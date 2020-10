Eugenia Martínez de Irujo dona 64 acuarelas pintadas por ella con fines solidarios

Actualizada 22/10/2020 a las 06:00

Definitivamente, la nobleza obliga y la solidaridad, a veces, incluso se hereda. Este es el caso de Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, quien, una vez más, ha querido mostrar su lado más solidario implicándose en el trabajo de la Fundación Querer.

La hija menor de la fallecida duquesa de Alba ha donado 64 pinturas en acuarela, realizadas por ella misma, para que se pongan a la venta al público el próximo fin de semana. Todo el dinero recaudado será donado íntegramente a la fundación que preside la periodista Pilar García de la Granja y cuya misión es fomentar la creación de grupos de trabajo multidisciplinares que tengan capacidad para diagnosticar e investigar trastornos neurológicos relacionados con el lenguaje desde un punto de vista clínico y educativo.

Y es que durante los tres meses de confinamiento obligado por la pandemia de coronavirus, Eugenia, de 51 años, aprovechó el tiempo para ejercer una de sus mayores pasiones y aficiones, la pintura. "En estos tiempos tan difíciles, motivados por la dura pandemia generada por la covid-19, he pasado todos los días del estado de alarma confinada en casa desarrollando una de las facetas y aficiones que más me han acompañado a lo largo de mi vida, la pintura", comentó la duquesa a este periódico.

AGRADECIMIENTO

"No pretendo ocupar ningún espacio con ello. Soy consciente del gran talento y la gran formación que tienen nuestros pintores españoles, pero es mi manera esencialmente autodidacta de expresarme y de ponerle color a algunos de los momentos más difíciles de mi vida", explicó Martínez de Irujo. "Alguna de las acuarelas que he publicado a través de mis redes sociales han generado interés en muchos seguidores. Agradezco todas las palabras de cariño y su interés en tener alguna de estas pinturas. Por ello, he decidido ponerlas al alcance de todos ellos a cambio de una contribución que se destinará íntegramente a la Fundación Querer", añadió . La exposición de las pinturas se abrirá hoy y permanecerá hasta el próximo sábado en el espacio Valverde, en el madrileño barrio de Justicia, y llevará como título 'El Arte de Querer'. Las pinturas tienen un precio que oscila entre los 250 y los 300 euros.

Pilar García de la Granja, presidenta de la Fundación Querer, quiso agradecerle la donación y recordó que no es la primera vez que Eugenia les ayuda de una manera desinteresada. Tanto ella como su marido, Narcís Rebollo, presidente de Universal Music, siempre han apoyado a muchas ONG, en la mayoría de ocasiones de manera anónima. Una faceta que la hija de la duquesa de Alba heredó de su madre, quien en vida ayudó a muchas causas y organizaciones benéficas.