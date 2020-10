Actualizada 21/10/2020 a las 18:45

Ya se conoce el nombre del nuevo musical del actor Antonio Banderas para la producción del Teatro Soho CaixaBank de Málaga: 'Company', de Sthephen Sondheim. Tras un 'A Chorus Line' marcado por preservar la obra original sin modificaciones, llegará en otoño de 2021 una versión 'onírica' del musical estrenado en Broadway en 1970. Con un sueño como escenario y con un salto a los años 70, el nuevo musical tiene previsto estar en la ciudad de Málaga, con la presencia del actor malagueño, "como mínimo ocho meses".

Así lo ha anunciado el también fundador del proyecto del Teatro Soho CaixaBank durante la presentación este miércoles de la programación 2020-2021 del teatro. Con el adelanto de cuatro minutos y medio del próximo 'Company', Banderas ha detallado en rueda de prensa "el plan ideal en una situación normal" que tiene planteado para su nuevo musical.

El proyecto contará con la compañía creada para 'A Chorus Line', incluyendo un par de incorporaciones, con la orquesta del Teatro del Soho y de su director musical, Arturo Diez Boscovich; y pretende abrir la temporada 2021-2022 "para poder, no gastar dinero, sino no perderlo" y "llenar el teatro" que, ya ha avanzado, "se va a transformar completamente. No sabemos hasta que punto, pero es una propuesta muy atrevida y muy complicada".

Tras este mes de octubre, tanto Banderas como los artistas que forman la compañía retomarán sus compromisos, entre los que se encuentra reponer para enero y febrero 'A Chorus Line' en Madrid, para regresar en verano con los ensayos y estrenar este nuevo proyecto en octubre. Sobre la idea de permanecer en Málaga ocho meses con el espectáculo, Banderas ha afirmado, que ya lo ha hablado para que le abran ese espacio.

La obra, con letra y música de Stephen Sondheim, libreto de George Furth y traducción de Roser Batalla e Ignacio García May, se va recrear desde el principio ya que, su autor, ha explicado Banderas, "al estar vivo, quiere que su obra se versione" y "no nos permiten hacer ninguno de los montajes anteriores". Así, aunque no quiere anticiparse por los cambios que pueda haber en el montaje, ha avanzado que "la propuesta está clara. Va a ser mucho mas onírico", dejando la posibilidad de un sueño y de un salto a los años 70.

Sobre poder regresar a Teatro Soho CaixaBank con este avance, el actor ha señalado que "ha sido muy bonito poder recuperar un poco de lo que nos han robado. Era muy importante vernos las caras, saber que estamos vivos, que seguimos, que amamos profundamente lo que hacemos y vamos a seguir luchando por hacerlo. Este teatro ha estado en esa lucha", ha concluido.

PROGRAMACIÓN TEATRO SOHO CAIXABANK 2020-2021

El Teatro del Soho, con una sencilla puesta en escena basada en su producción propia 'En la pista', ha presentado su programación para 2020-2021, que arrancará a finales de octubre con 'Lo bien que estábamos'(Ferretería Esteban), bajo la dirección de José Troncoso. Un melodrama musical de humor que contará con dos funciones, el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

La directora ejecutiva del Teatro, Aurora Rosales, encargada de presentar la programación, ha explicado que solo se encuentran a la venta, desde este miércoles, las entradas para los espectáculos de noviembre y el concierto de Navidad, pues "la venta anticipada no funciona en estas circunstancias de incertidumbre", recordando que el aforo permitido es de 500 butacas.

En esta línea, ha recalcado las medidas de seguridad que ha tomado el teatro para volver a subir el telón que, de otra manera, "no seria una valentía, sino una temeridad", ha advertido Banderas, señalando que por este motivo, la programación en fechas navideñas "se detiene".

Tras este arranque de temporada llegará el 4 de noviembre un recital del tenor José Bros con la Orquesta Filarmónica de Málaga; 'La gaviota', una versión libre de Álex Rigola con Irene Escolar, para los días 6 y 7 de noviembre; 'Shock' (El Cóndor y el Puma) de Andrés Lima, con funciones del 20 al 22 de noviembre; y dos conciertos, el 22 y 23 de diciembre, de la Orquesta Filarmónica de Málaga con El Mesías de Haendel.

La programación se inicia ya en el 2021 con 'Viejo amigo Cicerón' con José María Pou, del 8 al 10 de enero; para dar paso a 'Salut Salon' el cuarteto de cuerda que suma acrobacias y humor, el 16 de enero. 'Cris, pequeña valiente' de El Espejo Negro se presentará en enero, un ciclo de flamenco en febrero --del 12 al 14 y del 19 al 21--; 'Eva contra Eva' de Silvia Munt en marzo; 'El Príncipe Constante', con Lluís Homar y en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, de 19 al 23 de mayo; y la producción propia del teatro, 'En la Pista', con una versión de Ignacio García May y la dirección de Marc Montserrat-Drukker, en julio.

El Teatro del Soho ofrece, dentro de 'Soho Acoge', el espectáculo 'Odio', de Dani Rovira, en noviembre. La compañía Jóvenes Clásicos grabará en octubre su espectáculo 'Canciones de Olmedo' para el proyecto Diversifytying the Classics' junto a La Escena Festival de Teatro Clásico hispánico de Los Ángeles. Por último, será escenario de la gala 35 de los Premios Goya, que tendrá lugar el 6 de marzo y será presentada por Antonio Banderas y María Casado.