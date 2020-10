"Soy más que un cuerpo”, Tania Llasera estalla contra el debate constante sobre su peso

Actualizada 16/10/2020 a las 12:00

En los últimos años, Tania Llasera ha visto cómo las idas y venidas de su talla y peso se han convertido en tema de debate en redes y círculos de prensa rosa. Una situación que ha agotado a la presentadora, que ha alzado la voz contra esta realidad en sus redes sociales.

Hace unas semanas, compartía con sus seguidores el último método de alimentación que estaba llevando a cabo, gracias al cual había perdido diez kilos. Un exigente programa basado en un ayuno intermitente: 16 horas sin comer y comidas repartidas en las 8 horas restantes.

"Me sienta genial tener el cuerpo vacío, entreno 3 días a la semana en ayunas y estoy llena de energía", afirmó cuando llevaba más de dos meses con este experimental procedimiento.

Asimismo, la vasca quiso ser transparente con sus seguidores y enseñar las secuelas físicas de perder peso: "Se me cae el cuello. Fin. Y no pasa nada. Se acepta con felicidad".

Finalmente, la celebridad ha manifestado su cansancio hacia el debate de su cuerpo con una serie de imágenes en su Instagram: "Mi peso es debate desde hace años, y lo entiendo, pero me pesa. Soy más que un cuerpo, tod@s lo somos".

"Me interesa adoptar hábitos saludables que me sientan bien, no estoy a dieta, no se trata de eso. Me cuido y mucho. Espero que se entienda ya por fin y que no tenga explicarlo y mucho más", ha sentenciado.

