Un excursionista consigue huir del ataque de un puma tras 6 minutos de persecución

Actualizada 13/10/2020 a las 20:52

El vídeo de un excursionista que trata de ahuyentar a un puma se ha hecho viral en las redes sociales precisamente por grabar la huida, que dura nada más y nada menos que 6 minutos. El protagonista del vídeo, Kyle Burgess, paseaba por una zona boscosa de Utah, en EE UU, cuando halló un par de cachorros de puma en el camino. Poco desupés, la madre, que pretendía proteger a los cachorros, comenzó a perseguirse y hostigarle durante seis largos minutos.

Tal y como puede verse en el vídeo, en el momento en el que el norteamericano se da cuenta de que la hembra le ha localidad, comienza a caminar hacia atrás, lentamenete, mientras el puma intenta atacarle, lanzándose hacia él una y otra vez.

"Oh, mierda, oh, mierda", dice en el vídeo el excursionista, que trata de asustar al animal gritando, pero el puma no se amedranta y sigue tras él.

"Este es el día en el que muero", dice el hombre y cosas como "¿dónde estará mi pistola?", a la par que insulta al animal. Al final, el hombre se agacha, coge una gran piedra y se la lanza al puma, haciendo que este salga corriendo por fin, alejándose del humano.