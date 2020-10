No hay paz para Paulina Rubio y Colate

Actualizada 08/10/2020 a las 06:00

La guerra entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nájera no tiene fin. El lunes el empresario, que ahora triunfa como comentarista en un nuevo programa que se transmite cada día en un canal de YouTube, volvió a tener problemas con la chica dorada a la hora de recoger a su hijo. Los hechos ocurrieron en la puerta de la casa de Paulina en Miami. Colate, como todas las semanas, fue a recoger a su hijo, Andrea Nicolás, de casi 10 años, para pasar el tiempo que le corresponde. Según las imágenes emitidas en el programa de la cadena Telemundo 'Un nuevo día' Vallejo tuvo que esperar casi dos horas en los alrededores de la residencia para que finalmente no le entregaran al niño. De hecho, un agente de la policía que patrullaba la zona, al verle en la puerta, quiso interesarse por lo que estaba ocurriendo y, a petición del empresario, dejó constancia de los hechos.

Horas después, con gran enfado, el comentarista de televisión explicaba en su programa Lengüilargos TV lo que le había sucedido: "Es de todos conocido que tengo muchos problemas. Hoy fui a buscar a mi hijo y estuve una hora y pico y lo de siempre. Creo que no soy al único que le pasa, y me tuve que ir después de una hora y 47 minutos sin mi hijo. ¡Es un horror!, sobre todo para los niños, porque ahí a quien se hace daño es a los niños", expresó.

El empresario, a través de sus abogados, envió un ultimátum a Paulina advirtiéndole que, si no le entregaba al niño antes de las 19:00 horas, la denunciaría. Minutos antes de la hora fijada, los abogados de Paulina le comunicaron que podía recoger a su hijo en la casa de la cantante.

No es la primera vez que Nicolás tiene que pasar por este trance y en más de una ocasión ha tenido que denunciar el hecho de que Paulina no cumpla con los horarios establecidos para entregar al niño. Incluso, en ocasiones, ha tenido que suspender vuelos para irse de vacaciones con el pequeño por estos retrasos.

En mayo, Colate quiso pedir una nueva revisión de los acuerdos, sobre todo en lo que se refiere a las visitas, manifestando pública y legalmente su preocupación por supuestos trastornos de su ex mujer, después de ver ciertas actitudes públicas como aquel famoso video en vivo en Instagram en el que la cantante parecía que estuviera bajo los efectos de algún tipo de sustancia. Nicolás solicitó entonces que se le hiciera una prueba psicológica. Sin embargo, el juez del caso informó que no consideraba necesario que se dieran esos exámenes y argumentó que la custodia debería ser compartida entre los dos padres con el fin de no seguir afectando al pequeño Andrea.