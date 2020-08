Victoria Beckham, el estilo que se despidió de su pasado

Actualizada 13/08/2020 a las 06:00

De los 'hits' a las perchas. El camino de ida de Victoria Beckham de la música hacia la moda no tuvo vuelta, pues hace años que afianzó su nombre como un icono de la industria 'fashion'. De ejercer como 'pija' en las 'Spice Girls' pasó a llenar los armarios de otras tantas (o no) con sus creaciones. Los últimos meses no están siendo fáciles para la británica, al cuantificarse las pérdidas económicas de su firma en más de 14 millones de euros el último año, lo que ha obligado a la mediática 'socialité' a reducir su personal y estructura de marca.



Eso sí, como empresaria no ceja en su empeño por levantar un imperio con su nombre. Los productos de belleza son su nueva obsesión y está decidida a convertir en imprescindible su gama de cremas, aceites, incluso velas aromáticas. Estas últimas en guerra directa con las que comercializa Gwyneth Paltrow. ¿Quién ganará? Los medios especializados hablan de una potente estrategia de ventas, especialmente en Estados Unidos, para competir con la cosmética de otras divas venidas a más como las Kardashian o Rihanna.



Viendo sus redes cualquiera diría que estamos ante mujer anuncio, pero tan estudiada que no invita a cambiar de canal/perfil. Además de compartir looks de colección, cuela algunos básicos como los labiales, que combina a la perfección con sus propias gafas de sol. Sin duda, Victoria ejerce de icono equilibrando guiños familiares, con fotos de campaña y estudiados 'selfis' de 'influencer' hecha a sí misma. Al igual que con su estilo, pues desde que se desligara del pop y el 'autotune' consiguió labrarse una imagen perfecta. Siempre con un aura de mujer distante, incluso fría, nada que ver con su marido, David Beckham. Ella metió goles desde el principio, aunque en términos de moda. Sus looks son un ejemplo de sobriedad y líneas definidas. Puede hacer concesiones a los estampados más bien discretos, pero es más seguidora de los colores neutros y pequeños toques de color. Apuesta por patrones funcionales con guiños de personalidad en los cortes, detalles o escotes. Un (diseño) Victoria Beckham es ella misma.



MADRAZA DE CUATRO HIJOS



La creadora se ha revelado como toda una madraza de cuatro hijos, pero según muestra en Instagram tiene una conexión muy especial con su pequeña Harper Seven. Y es que parece que comparten su pasión por los trapos y las sesiones 'beauty' en familia. No pudo ocultar su felicidad al hacerse público el compromiso de su hijo Brooklyn con la actriz y modelo Nicola Peltz. De hecho, hay quien encuentra paralelismo entre la historia de amor de la joven pareja y de los propios Beckham. Incluso señalan cómo vestían y visten perfectamente combinados unos y otros. Según la prensa británica, Victoria está pletórica con su nuera, a la que considera guapa, rica, bien educada, ambiciosa, trabajadora y muy respetuosa. Peltz también sigue las tendencias y cualquiera diría que se inspira en sus cánones de estilo, algo que no ha confesado. Sí que ha reconocido que en su rutina de belleza no falta ningún producto de su suegra.



A sus 46 años, Victoria se cuida y no tiene problema en mostrarse como una deportista más. Desde sus momentos 'runner' a otros de gimnasio, incluso bailando al atardecer. Así, hace cómplices a sus seguidores de su día a día, pero no se muestra de cualquier manera. Siempre aparece fiel a su imagen impoluta y con sus iniciales como protagonistas, esas que también aparecen en la colección que ha firmado en colaboración con Reebok. Otra señal más de su éxito, que poco tiene que ver con sus orígenes. Fue en 1996 cuando Victoria Beckham se dio a conocer y poco queda de aquella chica tímida que tendría el estilo como estribillo personal.