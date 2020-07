Actualizada 12/07/2020 a las 10:22

Se crió en chabolas, se buscó la vida en mercadillos... Y ha terminado vendiendo siete millones de discos. Él y su cuñada, Angeles Muñoz, son Camela, un dúo antaño de gasolinera y hoy casi de culto. Llevan 26 años cantando y acaban de lanzar 'Su locura, mi placer', el 'amour fou' en versión tecno-rumba.

Almudena Cid protagoniza el videoclip. ¿Alguna fijación con ella?

Noooo. Primero me hice amigo de su marido, Christian Gálvez. Somos muy de ir a cenar juntos. Estábamos buscando una chiquita que fuera 'asín' como alocada... Porque el tema trata de que yo estoy obsesionado por una muchacha que se pone el mundo por montera, y Almudena venía perfecta.

La canción casi parece escrita para Enrique Ponce...

Pues yo qué sé. Le hemos cantado mucho al amor pero a mí, como llevo 35 años con mi mujer, todas esas vivencias no me han pasado. En octubre cumpliré 50, pero de crisis nada. No se me van los ojos tras las jovencitas porque podrían ser mis hijas.

En 2014 grabaron un tema contra la violencia de género. ¿Es importante reivindicarlo desde la cultura gitana?

Importantísimo, porque es algo que está a la orden del día y es una lacra que hay que erradicar. Siempre se ha dicho que entre la etnia gitana esto era algo más contundente y que no salía tanto a la luz como ahora.

También ha defendido a los homosexuales.

Es un colectivo que nos ha apoyado siempre y con el que nos sentimos identificados porque en su día, musicalmente, a nosotros también nos discriminaron.

"Me he criado en chabolas", proclama en Twitter.

Son mis orígenes. Yo soy gitano, me crié en chabolas y tuve que dejar el colegio en 5º de EGB para ayudar a mis padres en el mercadillo. Me siento muy orgulloso de mis raíces.

Pero está casado con una paya.

Los tiempos van cambiando y es lo bonito. No se ve la raza, lo que triunfa es el amor.

¿Usted y Angeles son la antítesis del 'cuñadismo'?

Nos lo dicen mucho. Yo empecé con Luci cuando ella tenía trece años y su hermana Angeles tendría unos nueve. Para mí es como una hermana. No digo que alguna vez no nos hayamos tirado los trastos a la cabeza, pero también se discute entre hermanos.

¿A cuántas décadas de matrimonio equivalen 26 años como pareja artística?

¡Uf! No sé. Son giras, viajes, promociones... Angeles suele decir que yo a todo el mundo le caigo muy simpático, pero es porque no me han aguantado 26 años. Ella es tranquila, yo soy inquieto y siempre le estoy gastando bromas. En lo profesional estamos felices. Desde hace tres o cuatro años se nos está dando el respeto y el reconocimiento que quizás deberían habernos dado hace veinte años. En lo personal, ella en su casa y yo en la mía, aunque quedamos de vez en cuando.

Y Luci no es celosa.

Noooo... Para nada. Esto siempre ha sido así.

¿El éxito le ha convertido en un pijo?

¡Ja, ja, ja! ¿Tú me ves a mí pinta de pijo? Los que me conocen de toda la vida me dicen que sigo siendo el mismo chico de barrio. Me gusta sentir ese calor de la gente de la calle. No soy de bares, pero me gusta estar con los chavales jóvenes, aconsejarles: mira chiquillo, por aquí no...

¿Cómo lleva Camela la crisis?

Teníamos 80 conciertos casi firmados y ha habido que suspenderlos o aplazarlos. Somos muy de actuar en las fiestas de los pueblos y este año están canceladas. Esto le ha hecho polvo a todo el mundo.

¿Le ha pillado muy hipotecado?

No soy muy ahorrador, pero tampoco de lujos. Tengo mi casita 'pagá'. Con eso me doy por satisfecho. Y pago mis autónomos y mis impuestos para que el día de mañana me quede mi paguita, y vivir tranquilo y feliz con mi mujer.

¿Cómo le han dejado las revelaciones de Corinna?

Es una pena. Yo me pregunto qué necesidad tendrán de hacer esas cosas... Si les faltara para comer, todavía. Pero es que, solo por su estatus, si quieren irse a comer un centollo a Galicia, a la media hora tienen un helicóptero en la puerta.