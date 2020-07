La felicitación de David Beckham a Victoria en su 21 aniversario de boda

Actualizada 07/07/2020 a las 13:11

Hay matrimonios que parecen inquebrantables, como es el caso de los Beckham, David y Victoria. Forman una de las parejas más sólidas del panorama social internacional, tal y como demuestran a diario en sus redes sociales y apariciones públicas.

El futbolista David Beckham y la cantante Victoria Adams se casaron el 6 de julio de 1999, hace ahora 21 años, en una ceremonia ostentosa e inolvidable que tuvo lugar en el castillo de Luttrellstown, Irlanda.

El futbolista ha sorprendido a todos con una publicación en sus redes sociales desvelando cómo se enamoró de su mujer en un precioso homenaje hacia esta por sus 21 años de casados.

“Bueno, hace unos 23 años me senté en una habitación con Gary Neville (su compañero de equipo del Manchester United) y las chicas estaban en la televisión y me volví hacia él y le dije: 'Ohhhh, me gusta esa del pequeño traje negro'”, ha escrito el exjugador del Real Madrid.

Y añadió: "¿Quién hubiera pensado que todos estos años después estemos celebrando 21 años de matrimonio, con cuatro niños hermosos y perfectos? Gracias y feliz aniversario te amo @victoriabeckham".

Asimismo, la diseñadora respondió con un vídeo lleno de recuerdos y su propio mensaje: “No puedo creer que hayan pasado 21 años desde que dijimos 'Sí, quiero'. Cuatro niños, cuatro perros, muchas risas y te quiero más cada día“.

A pesar de todos los rumores de crisis, la pareja ha demostrado estar más enamorada y unida que nunca. Sin embargo, dentro de poco se tendrán que separar porque el británico tendrá que dejar su país natal por el equipo de fútbol que dirige en Miami.

