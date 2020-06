La reflexión de Cristina Pedroche sobre su físico tras renovar su armario

Actualizada 19/06/2020 a las 12:17

Cristina Pedroche es una de las famosas que, como la mayoría de españoles, ha aprovechado estos días para hacer limpieza de armario y dejarlo listo con toda la ropa que usará este verano.

La labor le ha dado qué pensar y así reflexionaba en su cuenta de Instagram: "He sacado todos los vaqueros y me los estoy probando para ver los que me quedo, los que me valen, los que dono y los que doy a mis amigas", escribió en sus 'stories'. Y es que la presentadora ha encontrado pantalones, por ejemplo, que usaba cuando su peso no pasaba "de los 48 kilos".

"¿En qué momento pienso que me voy a poder poner esos vaqueros otra vez?", reflexionó, demostrando que está muy contenta con su cambio físico y con su peso actual, fruto del deporte y una buena alimentación. Y es que, a principios de mes, ya mostró los 60,6 kilos que marcaba la báscula actualmente y sin miedo, consciente de que ha engordado un poco durante los últimos meses.

"Yo no sé si a vosotras también os pasa esto pero, ¿vosotras también guardáis cosas por si algún día os vuelven a valer? ¿Qué sentido tiene esto?", preguntó entre risas.

Pero dejando a un lado las tallas, viendo su ropa no entendía qué sentido tenían esas modas. "Los vaqueros que se llevaban antes, ¿alguien me explica por qué?", preguntó refiriéndose a los pantalones de tiro bajo y con cremallera pequeña. "En serio, estos vaqueros son bajísimos. ¿por qué se llevaba esto antes así?".

