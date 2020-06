Pablo Alborán desvela que es homosexual con un vídeo de profundo discurso

Actualizada 18/06/2020 a las 10:46

“Estoy aquí para contaros que soy homosexual”. Con un discurso directo, Pablo Alborán ha explicado a sus seguidores que es gay a través de su plataforma de Instagram.

El vídeo es un intenso monólogo de algo más de tres minutos en el que el cantante da cuenta de sus sentimientos. "No pasa nada, la vida sigue igual. Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era", explica en un momento de la locución. Pablo puntualiza que siempre ha luchado "en contra de toda expresión que vaya en contra de la libertad y del odio", por lo que quiere que hoy su grito se haga más fuerte y tenga "más valor y más peso".

En un intenso discurso, el artista andaluz ha asegurado que seguramente muchos "ya lo sabían o se lo imaginaban" y que nunca se ha sentido "discriminado", ni por su familia ni por su compañía discográfica.

Pero sabe que no todos tienen su suerte. "Espero que esto les haga el camino más fácil, pero, sobre todo, lo hago por mí".

"En mi casa, en mi familia, siempre me he sentido de amar a quien yo he querido", ha asegurado el cantante.

"Siempre he escrito canciones que hablan de ti, de mí y de lo que sucede a mi alrededor. Siempre he pensado que la música es libre y quiero sentirme igual de libre", ha dicho el malagueño, que quiere ser "coherente, consecuente y lo más responsable posible" consigo mismo.

"Intentaré seguir haciendo mi trabajo lo mejor que sé, desde las entrañas y con un respeto absoluto a la profesión y al público", ha comentado.

Para despedirse, Alborán ha dado las "gracias" a los fans por el "cariño" que siempre ha recibido y por el "apoyo incondicional" que siempre le han dado.

