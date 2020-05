'Resistiré 2020' y El Rubius, lo más visto y con más "me gusta" en YouTube

31/05/2020

"Resistiré 2020", la canción homenaje a la pandemia interpretada por más de 30 artistas confinados en sus hogares, y las canciones del coronavirus del influente español "El Rubius" han sido lo más visto y con más "me gusta" en España de lo publicado en YouTube relacionado con la COVID-19.



Así lo recoge un estudio hecho por investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), en el que han analizado un total de 39.531 vídeos publicados en YouTube del 1 de enero al 30 de abril sobre la COVID-19 y relacionados directa o indirectamente con el territorio español.



Además, los investigadores han caracterizado su impacto y para ello han estudiado el número de visualizaciones, qué videos han gustado más y cuáles menos, y los comentarios que han generado, entre otras cosas.



LO MÁS VISTO Y CON MÁS "ME GUSTA"



Según las conclusiones del estudio, publicado en la revista "El profesional de la información", el vídeo que más visualizaciones tuvo en ese periodo es el "Resistiré 2020", la canción homenaje a la pandemia producida por Warner Music Spain e interpretada por más de 30 artistas confinados en sus hogares.



Desde la fecha de su estreno, el 1 de abril, hasta el 30 del mismo mes, la publicación tuvo casi 28’7 millones de visualizaciones.



En segundo lugar, la publicación con mayor número de "me gusta" fue "Canciones del coronavirus", del influente español "El Rubius", que ha logrado sumar un millón de "likes".



El estudio también recopiló vídeos internacionales de alto impacto sobre la COVID-19, y el que más comentarios registró (casi 86.000) fue uno publicado por la CNN, en el que se recogía la predicción de Bill Gates sobre cuándo se produciría el pico de contagios.



"Entre los vídeos más populares destacan también documentales sobre el origen del coronavirus, no necesariamente contrastados por la comunidad científica, y eventos musicales realizados con motivo de la pandemia", explica Enrique Orduña-Malea, investigador del Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte (DCADHA) de la UPV y uno de los autores del estudio.



PICOS DE PUBLICACIÓN



Los resultados muestran, además, que el número de vídeos sobre la COVID-19 difundidos en YouTube aumentó a partir del establecimiento del estado de alarma en España y, poco a poco, fue disminuyendo en el tiempo, con algunos repuntes vinculados a decisiones políticas.



Según Cristina Font-Julián, coautora del estudio e investigadora también del Departamento de Comunicación Audiovisual, "hubo picos de publicación vinculados a situaciones sociales (casos detectados) y políticas, como la aprobación del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas.



Asimismo, añade que se han publicado vídeos de todo tipo, desde noticias producidas por medios de comunicación hasta vídeos divulgativos de servicios de salud para prevenir el contagio o vídeos académicos con aspectos más técnicos o científicos sobre el virus.



También destacan vídeos de usuarios individuales con vivencias personales o profesionales durante el confinamiento, servicios de información en tiempo real con estadísticas oficiales (como el Coronavirus Life Map), así como noticias falsas, afirma Font-Julián.



¿DÓNDE SE PUBLICÓ MÁS?



Los canales con mayor número de publicaciones sobre la COVID-19 fueron principalmente de medios de comunicación, tanto nacionales (por orden, Europa Press, El Mundo, El País, La Vanguardia y la Agencia EFE) como regionales (IB3 Notícies, Navarra Televisión, Faro TV Ceuta, Málaga 24h TV Noticias o Radio Televisión de Castilla y León).



Del mismo modo, el estudio constata también una alta presencia de medios extranjeros (Noticias Caracol, TeleSUR o RT en español).



Por otro lado, de las entidades vinculadas con el sector de salud, el vídeo con más visualizaciones fue "Cómo afecta el coronavirus a los niños", de la Asociación Española de Pediatría, que sumó 428.251 visualizaciones, y el que más "me gusta" tuvo fue "Paciente con coronavirus recibe el alta de UCI en IMED", del Hospital IMED Levante, con 3.051 "likes".

"A pesar de las dificultades para extraer datos masivos de YouTube ante consultas específicas, los resultados muestran que los canales con mayor volumen de vídeos sobre la pandemia y mayor impacto en promedio corresponden a medios ya asentados en esta red social y con gran audiencia previa en esta plataforma", señala José Antonio Ontalba-Ruipérez, coautor también de este trabajo.



VÍDEOS ACADÉMICOS



Entre las publicaciones recopiladas, los autores del estudio han encontrado vídeos serios y útiles, algunos divulgativos sobre la enfermedad (cómo prevenir el contagio, por ejemplo) y otros más académicos (origen y explicación de la enfermedad).



Aseguran que aunque el promedio de impacto de estos vídeos es moderado-alto, son pocos respecto del total, ya que los vídeos de noticias y de entretenimiento (incluyendo los musicales) no sólo son más numerosos sino que también son más vistos.



Estos últimos ocupan los primeros puestos tanto en relevancia para YouTube como en las clasificaciones totales de visualizaciones y "me gusta", lo que significa que uno "tiene que escarbar un poco para llegar a esos vídeos más académicos", concluye Enrique Orduña.