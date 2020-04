El directo de Paulina Rubio en Instagram que se ha hecho viral

Actualizada 20/04/2020 a las 12:12

Los famosos llevan semanas dirigiéndose a sus fans a través de las redes, bien para mandar ánimo y fuerza desde sus casas en mitad del confinamiento por el coronavirus, bien para mostrar qué están haciendo y cómo invierten su tiempo. Algunos hacen deporte, juegan a los videojuegos, algunos cantantes componen y cantan canciones, otros salen bailando en un vídeo... Hay para todos los gustos.

La última en sumarse a la moda de hacer vídeos en directo en Instagram ha sido la cantante mexicana Paulina Rubio, que este domingo deleitó a sus fans con un delirante vídeo desde su residencia de Miami en el que, no sabemos si por hartazgo o cansancio, dijo unas cuantas frases inconexas que desató los chistes y memes en las redes. En el vídeo, que se puede ver a continuación, dijo cosas como: "Me uno a esta causa. Yo me quedo en causa, yo me quedo en casa, y bueno, help, coronavirus! Muy contenta, emocionada. Todo esto es nuevo para todos nosotros. Le mando un beso a Thalía, mi compañera de toda la vida, le mando un beso muy grande...", entre otras cosas. También acompañó su intervención de alguna que otra canción a capela.

"Paulina Rubio":

Por fragmentos del directo que protagonizópic.twitter.com/TJP0X1lGuk — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 19, 2020

La polémica acompaña a la cantante latina desde hace ya muchos años. Sus incoherencias y la más que cuestionable capacidad para interpretar sus propias canciones en el directo de este domingo levantaron una enorme polvareda en las redes, especialmente ne Twitter, donde muchos de sus seguidores mostraron su preocupación. Según la propia cantante, el objetivo del directo era concienciar de la importancia de quedarse en casa mientras dure la pandemia, pero al final el desarrollo del mismo robó todo el protagonismo a la causa por diversos motivos.

Te puede interesar